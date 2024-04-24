Європа досі не збагнула, що часи змінилися, каже міністр.

Заходу час усвідомити, що "ера миру в Європі скінчилася" і варто спішно розбудовувати власний ВПК. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Guardian.

Кулеба зазначив, що союзники України повинні перейти від "висловлення співчуття українцям і обіцянок допомогти у відновленні, до запобігання загибелі людей і руйнації країни".

Він наголосив, що відновлення військової допомоги США, яке місяцями стримувалося республіканцями, буде недостатньо, щоб перемогти Росію. За словами міністра, Захід має збільшити виробництво зброї, як це зробила Україна. При цьому Кулеба підкреслив, що Росія помітно випереджає Європу у темпах розбудови оборонного комплексу.

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"Коли я бачу, чого досягла Росія у розбудові своєї оборонно-промислової бази за два роки війни і чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід має усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася", – каже голова МЗС України.

Виробництво зброї в Росії та на Заході

Як писав УНІАН, РФ наростила виробництво простої зброї та боєприпасів, і цього вистачить, щоб воювати проти України ще, принаймні, два роки. Крім того, Кремль щосили намагається розширити можливості і розробити сучасне озброєння, яке могло б поліпшити бойові дії його армії.

На цьому тлі країни Європи навіть спільними зусиллями не змогли за рік виготовити для України 1 мільйон артилерійських боєприпасів. Їх планували надати ще у березні, але тепер строки посунулися аж на кінець року.

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