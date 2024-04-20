За два роки витрачено лише 400 мільйонів із 900, підрахували журналісти.

Більше половини грошей з міжнародного фонду військової підтримки України, створеного за ініціативи Великобританії, досі не використані через бюрократичні зволікання з оформленням контрактів. Йдеться про сотні мільйонів фунтів, пише The Guardian.

Цей міжнародний фонд існує із серпня 2022 року. Сама Велика Британія пожертвувала фонду 500 мільйонів фунтів, ще близько 400 мільйонів пожертвували вісім інших країн. Однак на поточний момент із загальної суми в 900 мільйонів фунтів лише 404 мільйони було витрачено на допомогу Україні.

Як заявили журналістам у британському уряді, частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не потрапить в Україну раніше весни наступного року. Представники британського Міноборони кажуть, що затримки були спричинені необхідністю оцінити кожну компанію, яка побажала взяти участь в тендері на контракти. А таких компаній було чимало.

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Як зауважує The Guardian, цей інструмент допомоги Україні задумувався як "гнучкий фонд із низьким рівнем бюрократії". Однак фонд показав себе прямо протилежним чином, через що усі спроби Великобританії залучити більше країн-донорів провалилися.

Західна допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні Палата представників Конгресу США розгляне законопроект про військову та фінансову допомогу Україні, запропонований спікером палати Майком Джонсоном. Шанси на успішне голосування оцінили експерти Financial Times.

Також ми розповідали, що в НАТО заявили про готовність передати Україні більше систем ППО. А країни, які не мають у наявності ППО, зобов'язалися виділити кошти, аби купити нові системи для України.

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