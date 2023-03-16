Росія навіть прокладає маршрут ракет та БпЛА так, що вони можуть й по колу літати.

Довкола Києва зосереджено багато ЗРК для відбиття російський атак з повітря, левова частина яких і спрямована саме на серце України - її столицю й околиці.

В інтерв'ю "24 каналу" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що Київ - пріоритетна ціль ворога, тому оборону столиці й області потрібно посилювати.

За його словами, не завжди вдається українській ППО збити всі ракети, які летять на Київ. Адже російські окупанти хитрі, вони враховують всі розвіддані. Докидає дров у вогонь й прагнення деяких українців опублікувати у мережі фото з нашими засобами ураження ракет.

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"Крім того, аеророзвідка теж ведеться, щоб виявити позиції. Той самий А-50 злітає, коли працює наша ППО, він бачить приблизні місця пусків. Кожен раз вони різні, але вони складають певний алгоритм", - каже Ігнат.

За його словами, Росія навіть прокладає маршрут ракет та БпЛА так, що вони можуть і по колу літати. Окупанти використовують рельєф місцевості, русла річок, щоб і ракета, й "Шахед" летіли якомога нижче. У таких умовах "підловити" й збити таку ворожу ціль важко.

Крім того, в України не так багато ЗРК середньої дальності, щоб покрити всю країну, тож вони прикривають стратегічні напрямки, об'єкти критичної інфраструктури. Їх постійно переміщують.

Сучасні ЗРК для України

Ігнат раніше повідомляв, що зенітно-ракетні комплекси для протиповітряної оборони Patriot і SAMP-T зможуть збивати російську авіацію на великих відстанях. Україна нині має на озброєнні комплекси "Бук-М1" з дальністю 40 км і С-300 з дальністю 75 км.

Повідомлялося, що українських офіцерів для роботи з Patriot підготують за 10 тижнів замість 10 місяців. Наші військові вже мали завершити навчання в США на цих системах.

Крім того, Франція та Італія навесні планують надати Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP-T. Цей ЗРК дозволить протистояти російським балістичним ракетам.

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