Одне з найпоширеніших застосувань дробовика - ураження літаючих цілей, і розкид шроту полегшує попадання.

Роль дробовика у військових діях змінювалася з плином часу, і в 2024 році дробовики знайшли нову нішу - боротьба з безпілотниками, пише Business Insider.

Як пише видання, на відміну від гвинтівок або пістолетів, дробовики заряджаються герметичними гільзами, усередині яких міститься кілька снарядів - шріт. Тому під час пострілу розкид шроту полегшує потрапляння в ціль.

Одне з найпоширеніших застосувань дробовика - ураження літаючих цілей, зокрема птахів, але дрони - теж літаючі цілі, тому дробовики - їхні природні хижаки, заявляє BI.

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"Перевага дробовиків у тому, що вони низькотехнологічні та легкодоступні. Крім того, дробовики - досить легка зброя, і її можна носити разом зі службовою гвинтівкою. Звісно, носити з собою два пістолети не дуже зручно, але не менш неприємно отримати гранату, скинуту на вас із крихітного дрона", - зазначає BI.

Як ідеться в статті, для знищення дронів найкраще підійде пташиний дріб, зокрема, важкий дріб, призначений для відстрілу гусей та інших великих птахів. При цьому навіть не обов'язково повністю знищувати дрон, достатньо кількох куль, що влучили в пропелери або корпус, щоб дестабілізувати його і зробити неефективним.

Якщо говорити про тип дробовика, то найкраще підійде напівавтоматичний, оскільки він дає змогу швидко зробити повторний постріл у разі промаху. Крім того, пише видання, можуть підійти і помпові рушниці: хоча вони вимагають ручного руху насоса для подачі наступного патрона, вони все одно дають змогу досить швидко зробити другий постріл.

Що стосується недоліків, то, як зазначає BI, у дробовиків дуже обмежений радіус дії - навіть при використанні найкращого пташиного дробу він обмежений 45 метрами. При цьому безпілотники можуть літати і вище. Потенційно цю проблему можуть вирішити спеціалізовані боєприпаси, однак вони створюють проблему логістичного ланцюжка порівняно зі стандартними готовими варіантами.

Однак навіть незважаючи на свої обмеження, дробовики не дають змоги дронам підібратися надто близько. Крім того, камери дронів не завжди забезпечують чітке зображення, що може змусити дрон летіти нижче, щоб помітити ціль, зазначає BI.

І хоча дробовики не стануть остаточним варіантом боротьби з комерційними безпілотниками, але вони є органічною зброєю піхоти і бронетехніки, яка може бути легко використана в цій ролі.

Зброя проти дронів

Російські окупанти показали роботу квадрокоптера, який оснащений системою боротьби з безпілотниками за допомогою сітки, що вистрілюється в бік іншого БпЛА. Систему назвали "Сіткомет", вона дає змогу перехоплювати дрони типу Mavic.

Глава компанії Thales UK Алекс Крессвелл заявляв, що недорога зброя, здатна знищувати відразу кілька безпілотників, виводячи з ладу їхню електроніку, може з'явитися вже наступного року.

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