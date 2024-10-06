Саме Нідерланди надали Україні перші літаки цього типу.

Перші винищувачі F-16, які україна отримала наприкінці липня, були поставлені Нідерландами. Це вперше офіційно підтвердив міністр оборони країни Рубен Брекельманс на платформі Х. Сьогодні він відвідав Харків.

"Я вперше можу офіційно оголосити, що перші нідерландські F-16 поставлені в Україну. Це термінова потреба. У Харкові я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги", – заявив він.

Також Брекельманс повідомив, що у найближчі місяці Україна отримає решту з 24 літаків, обіцяних Нідерландами.

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Перші F-16 на службі України

Як писав УНІАН, на початку серпня західні ЗМІ із посиланням на поінформовані джерела почали писати, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Повідомлялося, що передано шість літаків від Нідерландів.

Лише 4 серпня українські посадовці офіційно підтвердили факт поставки літаків. На День Повітряних сил їх показав особисто президент Володимир Зеленський. Однак тоді не повідомлялося, скільки саме літаків отримала Україна, і від кого саме.

Загалом Україна має отримати від союзників 79 таких літаків. На жаль, наприкінці серпня один F-16 вже розбився під час виконання бойового завдання.

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