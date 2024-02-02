Цей недолік істотно впливає на здатність Сил оборони завдавати ударів по солдатах окупаційної армії.

Українській армії гостро не вистачає безпілотників із "нічним зором", оскільки зараз противник намагається здійснювати усі переміщення саме у нічний час доби. Про це виданню Business Insider на умовах анонімності розповів український оператор безпілотника та експерт з дронів.

Він зауважив, що протягом світлового дня війська з обох сторін, як правило, ховаються в оборонних спорудах, а усі маневри здійснюють вночі. Але оскільки для роботи безпілотників у темряві потрібне дорожче обладнання, можливості України для нанесення ударів у цей час обмежені. Супердешеві FPV-дрони, які переважно використовуються на фронті, просто не мають потрібного обладнання і не підходять для застосування вночі.

"Іноді Україна може не мати такого обладнання або не бажати використовувати його на одноразових ударних безпілотниках, які вона часто використовує для ударів по росіянах, тому що Україна часто не хоче додавати дорожче обладнання для безпілотника, який призначений бути знищеним", – пише Business Insider, не уточнюючи, яка саме структура тут мається на увазі під словом "Україна".

Відео дня

Джеймс Паттон Роджерс, експерт із боротьби з дронами та виконавчий директор Інституту технічної політики Корнелла Брукса, зазначив, що це стає проблемою взимку, коли ночі довші.

"Якщо вам не вистачає тепловізійних камер і камер нічного бачення, які ви хочете використовувати для нічного захоплення цілей — тоді ви не можете працювати під час великих відрізків 24-годинного періоду", — сказав він,

Експерт зазначив, що ця проблема стосується і Росії, але в меншій мірі, оскільки росіяни трохи менше покладається на категорію найдешевших дронів.

Безпілотники на фронті в Україні

Як писав УНІАН, швейцарський стартап Destinus таємно постачає Україні ударні БПЛА. Компанію Destinus називають "одним із основних європейських постачальників військових безпілотних літальних апаратів в Україну". Іронія полягає ще й в тому, що засновником компанії є колишній громадянин Росії.

Також ми розповідали, що Україна, ймовірно, зірвала на півроку виробництво найкращого російського БПЛА "Ланцет", влаштувавши вдалу диверсію. У серпні на Загорському оптико-механічному заводі під Москвою стався потужний вибух, після чого у росіян почалися проблеми за "Ланцетами".

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