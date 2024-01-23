Зі слів військовослужбовців, труднощі стосуються у тому числі уніфікації різних типів БПЛА.

Роль дронів в російсько-українській війні важко переоцінити: це буквально незамінні помічники, які можуть практично все. З іншого боку, чим більше на фронті дешевих безпілотників, тим більше проблем з їх експлуатацією.

На труднощі звернули увагу журналісти Reuters. Зазначається, що багато БПЛА, переданих військовим, поспіхом зібрали волонтери. Тому брак якості став звичним явищем.

"Найчастішими проблемами є труднощі з відеозв’язком і з каналом керування. І більшість із них виникає через неякісні деталі, які дуже часто використовують, щоб зробити дрони ще дешевшими", – сказав військовий "Сем".

Відео дня

На думку бійця, самі лише безпілотники, незважаючи на їхній вплив на ситуацію на полі бою, не можуть виграти війну. Артилерія залишається важливою зброєю у боротьбі проти росіян.

Зважаючи на наявні проблеми, оператори закликають випробовувати БПЛА перед їх передачею на фронт.

"Крім втрати самого безпілотника, ми можемо втратити боєприпаси, які недешеві", – пояснив боєць з позивним "Фест"

Інший військовий із позивним "Піт" наголосив, що дрони сильно відрізняються: в одного різні контролери, у іншого – різні налаштування. На його думку, безпілотники повинні відповідати стандартам, щоб оператори заздалегідь знали, як працюватиме пристрій, яким вони повинні керувати.

Водночас росіяни не стоять на місці. Reuters пише, що окупанти розширили власний парк БПЛА і покращили свою здатність блокувати українські дрони засобами електронної боротьби.

Роль дронів у війні

Безпілотники відіграють дедалі більшу роль у війні з російським агресором. При чому йдеться як про FPV-дрони, так і про ударні безпілотники, зокрема ті, якими РФ атакує українські міста.

Значна роль БПЛА у веденні бойових дій призвела до того, що в Україні створили "Армію дронів". З її допомогою українські військові нищать десятки одиниць ворожої техніки. Нещодавно очільник Мінцифри закликав громадян проходити навчання та збирати FPV-дрони вдома. Багато експертів цю ідею не оцінили.

Використання дронів виходить і за межі української території. Наші спецслужби вже не один раз використовували безпілотники для ударів по різних обʼєктах на території РФ. Нещодавно було атаковано нафтовий термінал у Ленінградській області. Все це, на думку експертів, може порушити роботу балтійських портів, що призведе до скорочення обсягів російського експорту.

Вас також можуть зацікавити новини: