Вибух на Загорському оптико-механічному заводі стався у серпні, і після цього у росіян почалися проблеми за "Ланцетами".

Україна, ймовірно, змогла істотно нашкодити виробництву найвдалішого російського дрона-камікадзе "Ланцет". Кількість цих БПЛА на фронті істотно скоротилася за останні місяці, пише Forbes.

Зазначається, що "Ланцет", створений ще до повномасштабної війни, добре себе зарекомендував як ефективний та дешевий спосіб знищення українських танків та артилерії. Тож вже у 2023 році росіяни почали швидко нарощувати його виробництво.

За підрахунками російської OSINT-групи LostArmour, якщо в січні-лютому 2023 року в мережі з'являлося по 25 відео з успішними атаками "Ланцетів", то у липні їхня кількість сягнула 135. Однак вже восени "Ланцети" почали зникати з фронту. У вересні і жовтні зафіксовано по 50 успішних ударів, у листопаді – 89 у листопаді, у грудні – 59.

Відео дня

На думку фахівців української OSINT-групи "Мольфар", яка вивчає диверсійні операції на території Росії, причиною такого скорочення міг бути успішний удар українських військ по Загорському оптико-механічному заводу (ЗОМЗ), який постачав для виробника "Ланцетів" оптичне приладдя. Без цієї оптики користі від дрона немає.

Потужний вибух на ЗОМЗ, що розташований у підмосковному місті Сергієв Посад, стався 9 серпня минулого року. Збитки були значні. Окрім того, що постраждали принаймні три десятки людей, чотири будівлі заводу були зруйновані або отримали серйозні пошкодження.

Хоча російська влада заперечувала удар дрона, деякі свідки наполягали, що завод був атакований саме безпілотником. Вибух стався на складі, який у завода орендувала фірма-постачальник феєрверків, що пояснює велику потужність вибуху, недосяжну для безпілотника. Експерти припускають, що це справді могла бути атака дрона, який влучив саме у склад піротехніки.

"Враховуючи російську практику приховування інформації про напади на російські військові об’єкти, можна припустити, що вибух на території Загорського заводу був спланованою акцією української сторони", – сказав представник "Мольфару".

І саме після цього вибуху почалося різке скорочення поставок "Ланцетів" на фронт. Фахівці зазначають, що цей безпілотник майже цілком складається з імпортних компонентів. Сама Росія виготовляє лише корпус, блок живлення та камеру – саме їх виготовляв ЗОМЗ.

Лише у січні росіяни, вочевидь, змогли знайти нове джерело надходження оптики для "Ланцетів". За перший місяць нового року у мережі з’явилися 139 нових відео з успішним застосуванням цих дронів. Втім це лише підтвердило, що виробник "Ланцетів" не може виготовляти дрони без певних компонентів, і нові удари України можуть його зупинити, зауважує Forbes.

Вибух на Загорському оптико-механічному заводі

Як писав УНІАН, 9 серпня у місті Сергієв Посад, що на північному сході від Москви, пролунав потужний вибух. Величезний стовп диму та пилу було видно ледь не в усій Москві. До лікарень доправили десятки людей. Також повідомлялося про завали будівель, під якими могли бути люди.

Російські недержавні ЗМІ писали, що від вибуху загинуло багато людей, але влада це заперечувала.

Провину за вибух Кремль вирішив покласти на власника фірми "Піро-Рос", що займається піротехнікою. Саме її склад, що знаходився на території заводу, став епіцентром вибуху.

Експерти сходилися на думці, що вибух навряд чи міг бути результатом атаки з території України – надто далеко. Крім того, українські спецслужби не брали на себе відповідальність за цю подію.

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