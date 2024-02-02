Швейцарську компанію Destinus започаткував бізнесмен Михайло Кокорич, який раніше очолював російську Dauria Aerospace.

Відомий завдяки своїм проектам гіперзвукових ракетопланів швейцарський стартап Destinus таємно постачає Україні ударні БПЛА. Про це пише французьке видання Challenges.

Компанію Destinus називають "одним із основних європейських постачальників військових безпілотних літальних апаратів в Україну". Стверджується, що, починаючи з другого кварталу минулого року, вона поставила нашій країні сотні дешевих БПЛА далекої дії.

Йдеться про гвинтові апарати Lord, що мають дальність від 750 до більш ніж 2000 км. Вони можуть завдавати ударів по наземних цілях, проводити розвідку, а також ставити перешкоди. Дальність Lord, ймовірно, вища, ніж у українських БПЛА схожого призначення, таких як UJ-22, UJ-25 Skyline та UJ-26 Beaver.

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З 2024 року Destinus постачає Україні два інші типи БПЛА — Ruta та Hornet. Ruta має реактивний двигун. Дрон можна застосовувати як для розвідки, так і для ураження наземних цілей. Його дальність — 300 км. У свою чергу Hornet можна використовувати для перехоплення ворожих безпілотників.

Компанія Destinus - що відомо

Компанію Destinus колишній російський (а тепер швейцарський) бізнесмен Михайло Кокорич заснував у 2021 році. Вона здобула популярність завдяки проектам своїх гіперзвукових ракетопланів. Ще раніше Кокорич заснував приватну російську космічну компанію Dauria Aerospace: вона існувала з 2011 до 2018 року.

Удар по російській економіці

Україна все частіше використовує дрони дальньої дії для ударів по об'єктах, важливих для економіки РФ. Так, січневі атаки спричинили серйозні перебої в експорті з балтійських портів.

Атакам піддаються і російські виробники дронів, зокрема добре відомих "Ланцетів". Зокрема, після вибуху на Загорському оптико-механічному заводі у серпні, у росіян почалися проблеми з цими БпЛА.

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