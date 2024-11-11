Данія та Швеція закуплять для України зброю українського виробництва на суму €535 млн. Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на укладені спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України низку імплементаційних угод з Міністерством оборони Данії. Таким чином, наразі чітко визначено проєкти, а також терміни фінансування та поставок озброєння.
"Документи фіналізують домовленості, зафіксовані в Листі про наміри, який був підписаний наприкінці вересня в Києві. Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно 535 млн євро. Джерела фінансування - уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів", - йдеться у повідомленні українського оборонного відомства.
Як зазначають у Міноборони України, за результатами угод українські виробники озброєння та техніки як державні, так і приватні - поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння.
У відомстві наголосили, що Данія першою розпочала закупівлю озброєння безпосередньо у наших оборонних підприємств. Завдяки "Данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників, Україна вже отримала 50 млн євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ. Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр додала:
"Данія показує приклад у розвитку оборонного комплексу України. Це дозволить пришвидшити постачання необхідного озброєння нашим військовим, водночас зміцнюючи українську економіку в умовах російської агресії. Для нас надзвичайно важливо мати такого надійного союзника, як Данія".
Допомога Україні від Данії
Як повідомляв УНІАН, у жовтні міністр оборони Данія Троелс Лунд Поульсен повідомив, що країна планує створити міжнародний фонд цілеспрямованого фінансування української збройової промисловості.
Посадовець висловив переконання, що виробництво зброї в Європі та США "занадто повільне", і Україна могла б озброюватися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки вдома.
1 жовтня у Києві пройшов Міжнародний форум оборонних індустрій DFNC2. Захід спрямований на те, щоб об’єднати провідні оборонні компанії світу, підприємства українського ОПК, уряди країн-партнерів, посольства та українських посадовців - з метою посилення розвитку оборонно-промислового комплексу України.
Учасниками цьогорічного форуму стали понад 750 людей із 30 країн світу. Захід об’єднав 168 іноземних та 115 українських оборонних компаній та асоціацій. Найчисельнішими стали делегації з Данії, Сполученого Королівства, США, Франції, Італії, Чехії.
Під час форуму заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков закликав українських та іноземних виробників інвестувати в оборонно-промисловий комплекс України. Він підкреслив, що цей сектор активно розвивається, пропонуючи значні можливості для міжнародних інвесторів і партнерів.
Данія "активно" підтримує членство України в НАТО. Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен високо оцінила план перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив в жовтні лідерам ЄС. За її словами, в плані Зеленського є "багато хороших ідей".