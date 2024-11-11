Кошти будуть взяті в тому числі з прибутку від заморожених активів Росії.

Данія та Швеція закуплять для України зброю українського виробництва на суму €535 млн. Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на укладені спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України низку імплементаційних угод з Міністерством оборони Данії. Таким чином, наразі чітко визначено проєкти, а також терміни фінансування та поставок озброєння.

"Документи фіналізують домовленості, зафіксовані в Листі про наміри, який був підписаний наприкінці вересня в Києві. Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно 535 млн євро. Джерела фінансування - уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів", - йдеться у повідомленні українського оборонного відомства.

Як зазначають у Міноборони України, за результатами угод українські виробники озброєння та техніки як державні, так і приватні - поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння.

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У відомстві наголосили, що Данія першою розпочала закупівлю озброєння безпосередньо у наших оборонних підприємств. Завдяки "‎Данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників,‎ Україна вже отримала 50 млн євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "‎Богдана"‎ для ЗСУ. Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр додала:

"Данія показує приклад у розвитку оборонного комплексу України. Це дозволить пришвидшити постачання необхідного озброєння нашим військовим, водночас зміцнюючи українську економіку в умовах російської агресії. Для нас надзвичайно важливо мати такого надійного союзника, як Данія".

Допомога Україні від Данії

Як повідомляв УНІАН, у жовтні міністр оборони Данія Троелс Лунд Поульсен повідомив, що країна планує створити міжнародний фонд цілеспрямованого фінансування української збройової промисловості.

Посадовець висловив переконання, що виробництво зброї в Європі та США "занадто повільне", і Україна могла б озброюватися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки вдома.

1 жовтня у Києві пройшов Міжнародний форум оборонних індустрій DFNC2. Захід спрямований на те, щоб об’єднати провідні оборонні компанії світу, підприємства українського ОПК, уряди країн-партнерів, посольства та українських посадовців - з метою посилення розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Учасниками цьогорічного форуму стали понад 750 людей із 30 країн світу. Захід об’єднав 168 іноземних та 115 українських оборонних компаній та асоціацій. Найчисельнішими стали делегації з Данії, Сполученого Королівства, США, Франції, Італії, Чехії.

Під час форуму заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков закликав українських та іноземних виробників інвестувати в оборонно-промисловий комплекс України. Він підкреслив, що цей сектор активно розвивається, пропонуючи значні можливості для міжнародних інвесторів і партнерів.

Данія "активно" підтримує членство України в НАТО. Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен високо оцінила план перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив в жовтні лідерам ЄС. За її словами, в плані Зеленського є "багато хороших ідей".

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