Раніше на Заході визнали досягнення України у виробництві артилерії та снарядів до неї.

На додачу до самохідних гаубиць "Богдана" Україна, ймовірно, вже побудувала першу буксирувану гаубицю "Богдана-Б", про роботу над якою повідомлялося у минулому році. Про це пише Defense Express, аналізуючи відео, опубліковане Міністерством оборони України.

Відеоролик містив кадри презентації іноземним партнерам "новітніх зразків вітчизняної зброї, які довели свою ефективність на полі бою". Ані в самому ролику, ані в текстовій анотації до нього про причепну гаубицю "Богдана-Б" прямо нічого не сказано.

Однак експерти Defense Express звернули увагу на короткий фрагмент, де показано причепну гаубицю, яку вони ідентифікували саме як гарматну частину 155-мм самохідної артилерійської установки 2С22 "Богдана", яку встановили на лафет – ймовірно, від радянської причіпної гармати "Гіацинт-Б".

Видання нагадує, що про роботи над "Богдана-Б" вперше повідомили у 2023 році. Мова тоді йшла про те, що вітчизняна оборонка може виготовити більше стволів, аніж шасі під САУ "Богдана". Тож залишок можна використати для причіпного варіанту.

Зазначимо також, що бойова маса, темп стрільби та кількість обслуги для "Богдана-Б" залишаються невідомими.

Україна збільшує виробництво САУ

Раніше західні спостерігачі заявили, що Україна налагодила власне виробництво артилерії натівського калібру, що дозволило зменшити залежність від допомоги з боку Європи та США. Окрім цього, експерти визнали "вражаючі" досягнення Києва у виробництві самої артилерії.

Повідомлялось, що темпи виробництва САУ "Богдана" досягають 20 одиниць на місяць. Таким чином, країна може виготовляти більше 200 подібних систем на рік.

Нагадаємо також, що раніше стало відомо про те, що Данія оплатила 18 САУ "Богдана" для української армії.

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