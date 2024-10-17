Вона заявила, що Данія "активно" підтримує членство України в НАТО.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен високо оцінила план перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив учора у Верховній Раді, а сьогодні - лідерам ЄС. Як пише DR, вона заявила, що в плані Зеленського є "багато хороших ідей".

"Ця війна ніколи не повинна була розпочатися, тому те, чого ми прагнемо найбільше - це досягнення миру. Я думаю, що в представленому плані перемоги є дуже, дуже хороші ідеї. І я згодна з Володимиром Зеленським у тому, що центральним елементом цього плану є членство в НАТО. Це найважливіша страховка життя, яку можна дати країні", - сказала прем'єр Данії.

При цьому вона зазначила, що у ідеї вступу України до НАТО є багато противників, але Данія до них не належить.

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"Деякі люди все ще дуже скептично ставляться до членства України в НАТО. Ми активно підтримуємо це з данського боку", - сказала Фредеріксен.

Прем'єр Данії згодна з тим, що війна має закінчитися якомога швидше. Але, за її словами, вона має бути закінчена "справедливим і демократичним шляхом".

"На жаль, я не бачу жодних ознак того, що Росія визнає будь-яку форму демократії. Вони (росіяни) тепер вороги для всіх нас, і план перемоги має відображати, наскільки небезпечною є Росія", - каже вона.

Тому, підкреслила Фредеріксен, Данія та інші країни, що входять до альянсу НАТО, мають бути готові в майбутньому витрачати набагато більше грошей на свою оборону.

План перемоги Зеленського

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Зеленський представив у Раді план перемоги, який складається з п'яти пунктів і трьох секретних додатків, серед яких - негайне запрошення в НАТО і продовження операцій ЗСУ в РФ. На думку президента, якщо почати рухатися конкретно з цим планом перемоги просто зараз, то, можливо, вдасться завершити війну не пізніше, ніж наступного року.

Сьогодні Зеленський представив план перемоги лідерам ЄС. Він зазначив, що в листопаді буде готовий повноцінний документ, заснований на Формулі миру - на всіх десяти пунктах.

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