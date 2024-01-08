Обсяги постачання північнокорейських ракет до РФ наразі невідомі, хоча США зазначали, що КНДР передала Росії декілька пускових і декілька десятків цих ракет. Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".
"Американська сторона з посиланням на Білий дім повідомляла, що в масованих атаках 29 грудня і 2 січня ворог використовував північнокорейські ракети. Такі уламки були знайдені у Харкові, вони зараз аналізуються. Також є уламки у відкритому полі поблизу Запоріжжя. Обсяги постачання цих ракет до РФ невідомі, хоча американська сторона говорила, що передали декілька пускових і декілька десятків ракет", - прокоментував Згурець.
Він проаналізував тип переданих ракет. Так, за його словами, ці ракети є певною копією балістичних ракет "Іскандер" з дальністю до 600 км.
"Коли ми говоримо про виріб під індексом KN-23, то я можу спиратися на розмови з фахівцями, що ці ракети збиваються нашими ППО, але для цього треба використовувати системи Patriot, SAMP/T, тобто фактично це може збільшити навантаження на нашу ППО. Але немає підтвердження, що ці поставки будуть масовими", - зазначив він.
Крім того, він додав, що раніше зазначалося, що боєприпаси з КНДР є неякісними та неточними. Але за їхньої неточності все одно вони є певною загрозою, "яка примушує наших партнерів по-іншому подивитися на підтримку України в більшому масштабі".
Росія ймовірно вдарила по Україні північнокорейськими ракетами
Як писав УНІАН, 4 січня американські ЗМІ із посиланням на джерела в американській розвідці поширили інформацію про те, що Росія отримала балістичні ракети малої дальності від КНДР і застосовує їх для обстрілів України. Пізніше цю інформацію офіційно та публічно підтвердили в Білому домі.
Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, Ракети, якими російський агресор вдарив по Харкову 2 січня, дійсно схожі на ракети Північної Кореї.