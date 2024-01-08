Обсяги постачання цих ракет до РФ невідомі, але це все одно може збільшити навантаження на нашу ППО.

Обсяги постачання північнокорейських ракет до РФ наразі невідомі, хоча США зазначали, що КНДР передала Росії декілька пускових і декілька десятків цих ракет. Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

"Американська сторона з посиланням на Білий дім повідомляла, що в масованих атаках 29 грудня і 2 січня ворог використовував північнокорейські ракети. Такі уламки були знайдені у Харкові, вони зараз аналізуються. Також є уламки у відкритому полі поблизу Запоріжжя. Обсяги постачання цих ракет до РФ невідомі, хоча американська сторона говорила, що передали декілька пускових і декілька десятків ракет", - прокоментував Згурець.

Він проаналізував тип переданих ракет. Так, за його словами, ці ракети є певною копією балістичних ракет "Іскандер" з дальністю до 600 км.

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"Коли ми говоримо про виріб під індексом KN-23, то я можу спиратися на розмови з фахівцями, що ці ракети збиваються нашими ППО, але для цього треба використовувати системи Patriot, SAMP/T, тобто фактично це може збільшити навантаження на нашу ППО. Але немає підтвердження, що ці поставки будуть масовими", - зазначив він.

Крім того, він додав, що раніше зазначалося, що боєприпаси з КНДР є неякісними та неточними. Але за їхньої неточності все одно вони є певною загрозою, "яка примушує наших партнерів по-іншому подивитися на підтримку України в більшому масштабі".

Росія ймовірно вдарила по Україні північнокорейськими ракетами

Як писав УНІАН, 4 січня американські ЗМІ із посиланням на джерела в американській розвідці поширили інформацію про те, що Росія отримала балістичні ракети малої дальності від КНДР і застосовує їх для обстрілів України. Пізніше цю інформацію офіційно та публічно підтвердили в Білому домі.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, Ракети, якими російський агресор вдарив по Харкову 2 січня, дійсно схожі на ракети Північної Кореї.

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