Фахівці кажуть, що ракета схожа на дуже погано зроблену версію "Іскандера".

Ракети, якими російський агресор вдарив по Харкову 2 січня, дійсно схожі на ракети Північної Кореї. Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко в коментарі "Суспільному".

За його словами, ракетний удар, внаслідок якого загинули дві жінки та було поранено 62 людини, схожі на російські "Іскандери", але не типові. Застосовані ракети відрізняються від них як на вигляд, так і технічно. Зараз тривають експертизи, які мають встановити походження зброї, але дійсно є підозра, що це корейські ракети.

"Ця ракета схожа на одну з північнокорейських ракет, конкретну модель я не буду називати. Але дійсно за соплами, за задньою частиною ця ракета дуже схожа. Та північнокорейська ракета виготовлялася на базі "Іскандеру". Тому ми схиляємося до версії, що можливо це і є ракета, яку надала Північна Корея. Але хочу зауважити, що зараз немає таких прямих доказів", — каже Чубенко.

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За його словами, діаметр ракети, якою поцілили по Харкову 2 січня, на 10 мм більший за діаметр "Іскандера". Також помітно відрізняється внутрішня обмотка дротів в ракеті.

"На "Іскандері" є захист від РЕБ, спеціальне екранування. Тут воно відсутнє, тут дроти просто йдуть всередині цієї ракети. Також відрізняється соплами", — говорить Чубенко.

Він зауважив, що або ж це Росія почала значно грубіше виробляти свої ракети зі значним відхиленнями від технології, або же це ракета іншої країни-виробника.

"У росіян, і взагалі у Радянському Союзі, був дуже ретельний підхід до виготовлення ракет. Ставили навіть прізвища співробітників, які здійснювали встановлення певних вузлів на цю ракету. Навіть таке робили. І написи робили дуже маленькі, охайні. А в цій ракеті ми бачимо, що написано різними фломастерами, різними набито приладами, різного розміру", — зазначив спікер.

Росія ймовірно вдарила по Україні ракетами з КНДР – що відомо

Як писав УНІАН, 4 січня американські ЗМІ із посиланням на джерела в американській розвідці поширили інформацію про те, що Росія отримала балістичні ракети малої дальності від КНДР і застосовує їх для обстрілів України. Пізніше цю інформацію офіційно та публічно підтвердили в Білому домі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що вивчають уламки застосованих ракет і поки що не можуть підтвердити чи спростувати цю інформацію. При цьому військові зауважили, що ракети КНДР – це по суті ті ж самі радянські ракети, які і так має Росія.

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