Поки немає підтвердження, що такими ракетами Росія била по Україні.

На даний час немає підтвердження, що Росія в останніх атаках використовувала для обстрілу України ракети з Північної Кореї.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи заяви чиновників США, що такі ракети використовувалися під час останніх ударів по Україні. Він зазначив, що зараз спеціалісти працюють з уламками ракет, які були знайдені після атаки.

"Точно, що балістика. Яка балістика, чия ракета треба розбиратися. Поки що у нас даних немає про те, що використано такі ракети (йдеться про ракети, які Росія отримала від КНДР - УНІАН). Заява була відповідна від США. Тому певні фахівці будуть, якісь уламки й тоді вже можна буде казати - є такий факт чи немає. Поки що не можу цього підтвердити", - зазначив він Ігнат.

Відео дня

Речник Повітряних сил також відповів на запитання з приводу того, чи складніше буде збивати балістичні ракети, які Росія може отримати з КНДР та Ірану.

"Озброєння, яке є у них, беремо ту ж Північну Корею, там багато чого радянського, багато технологій передав ще Союз. Можливо, навіть ідентичне. Тому очікувати чогось новішого навряд чи варто. Від того ж таки "Іскандера", можливо, відрізняється чимось, але думаю, що не надто", - сказав Ігнат.

Заяви США по ракетах КНДР

Координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі офіційно підтвердив інформацію про використання Росією балістичних ракет з Північної Кореї для ударів по Україні. Він зазначив, що, що за даними розвідки США, Росія купила балістичні ракети у Північної Кореї. Кремль також шукає аналогічне озброєння ближнього радіусу дії в Ірану.

США скликали засідання Ради Безпеки ООН, щоб обговорити поставки Росії балістичних ракет з КНДР, які Москва використовує для ударів по Україні. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що засідання відбудеться 10 січня.

Він зазначив, що США інформують, що "мають нову інформацію" про зброю, яку Росія отримує від третіх країн на підтримку своєї мети знищити Україну і підкорити її народ. За інформацією США, нещодавно Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет.

США зазначили, що 30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну з північнокорейських балістичних ракет по Україні. Також їх використовували під час ударів 2 січня.

США вважають, що Росія використовує додаткові ракети з КНДР, щоб знищити більше цивільної інфраструктури України і вбити українських мирних жителів.

Вас також можуть зацікавити новини: