Компанія Frankenburg планує спочатку випускати кілька десятків ракет на тиждень, але в третьому кварталі вже випускатиме сотні зенітних ракет щотижня.

Естонська оборонно-промислова компанія Frankenburg Technologies наступного року почне випробування зенітних ракет власної розробки в Україні, пише ERR.

"Технологія багатообіцяюча, і ми почнемо її тестування в Україні в новому році", - заявив виданню генеральний директор Frankenburg Technologies Кусті Салм. За його словами, угода вже готова до тестування, а технологія компанії отримала широку увагу.

Салм раніше розповів військовому новинному виданню Janes, що зенітна ракета Mark 1 може вражати цілі, що летять на висоті до двох кілометрів, тому зможе стати ефективним засобом боротьби з безпілотниками-камікадзе "Шахед".

Відео дня

За даними ERR, Frankenburg планує почати виробництво спочатку з обсягом у кілька десятків ракет на тиждень, але в третьому кварталі вже випускатиме сотні зенітних ракет щотижня.

На думку Салма, потреба в новій зброї не зникне, навіть якщо в Україні буде укладено перемир'я.

"У Європі очікується нова, набагато масштабніша війна", - сказав він раніше в коментарі агентству Bloomberg.

Нова зброя в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна створила нові спеціалізовані зенітні дрони, які призначені для боротьби з ворожими безпілотниками, зокрема з "шахедами".

Середня вартість дрона-перехоплювача Sting "у десятки разів нижча", ніж у безпілотника Shahed. Це дасть змогу заощадити дефіцитні зенітні ракети.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що наступного року в Україні різко зросте використання наземних безпілотників і дронів зі штучним інтелектом. За його словами, Україна уклала контракт на купівлю 1,6 мільйона безпілотників цьогоріч, з яких 1,3 мільйона вже поставлено.

Вас також можуть зацікавити новини: