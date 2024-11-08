Перші зразки ракет для тестів надійдуть до кінця 2024 року.

Україна до кінця поточного року отримає для випробувань ракети протиповітряної оборони естонської оборонної компанії Frankenburg Technology. Як повідомляє сайт Міноборони, про це йшлося на зустрічі у Києві заступника міністра оборони України бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом зазначеної компанії.

Зокрема, ракети, які випробує Україна, призначені перш за все для протидії БПЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 км.

"Наша мета – допомогти Україні виграти цю війну. Для цього пропонуємо зразок нової недорогої ракети для збиття повітряних цілей, у першу чергу безпілотних літальних апаратів", – сказав виконавчий директор Frankenburg Technology Кусті Салм.

Відео дня

Він додав, що у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання, виробництво цих ракет може бути організоване в Україні.

Також, сторони попередньо домовились, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва ракет.

Своєю чергою, заступник міністра оборони Анатолій Клочко наголосив, що для України надзвичайно важливо мати якомога ширший арсенал ракетного озброєння для відбиття російської агресії.

Він закликав іноземних виробників такої зброї надавати її в Україні та випробовувати у бойових умовах.

"Ми відкриті для співпраці та готові до використання різноманітних зразків сучасного озброєння", – сказав заступник міністра.

Україна створила дрони проти "Шахедів"

Як повідомляв УНІАН, Україна створила нові спеціалізовані зенітні дрони, які призначені для боротьби з ворожими безпілотниками, зокрема з "шахедами". Вони повинні стати економічно вигідними засобами для знищення таких цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: