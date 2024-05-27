Раніше Україні передали перші комплекси THeMIS, вони можуть виконувати широкий набір завдань.

Компанія Milrem Robotics відкрила у Талліні новий завод, завдяки якому вона розраховує виробляти понад 500 безпілотних платформ THeMIS на рік, або ж понад 40 роботів на місяць.

"‎Багато користувачів, задоволених результатами випробувань роботизованих транспортних засобів, готуються до масштабних закупівель. З відкриттям нового підприємства ми будемо краще підготовлені до реагування на ці виклики"‎, – заявив генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Вяерсі.

За його словами, використання роботів в Україні свідчить про важливість безпілотних наземних систем.

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Нагадаємо, у позаминулому році стало відомо про передачу Україні комплексів THeMIS. Згодом у ЗСУ розказали про переваги безпілотників THeMIS. Робот призначений для підтримки військ, виконуючі функції транспортної платформи, дистанційного бойового модуля, засобу виявлення та утилізації саморобних вибухових пристроїв тощо. Маса THeMIS становить 1630 кг. Максимальна швидкість платформи – 20 км/год, її вантажопідйомність складає 1200 кг.

Крім виробництва, Milrem Robotics також розширить свої потужності для створення прототипів, що прискорить розробку нових продуктів у зростаючому портфоліо компанії.

Наземні роботи на службі України

Нещодавно Міноборони показало, які роботи "служать" у ЗСУ. Серед кодифікованих у 2024-му безпілотних наземних комплексів є роботи для евакуації поранених, виконання логістичних завдань, мінування та розмінування.

Загалом з початку року і по кінець першої декади травня Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони України дев'ять наземних роботизованих комплексів, які виробляють в Україні.

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