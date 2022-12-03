Половину безпілотників поставлять вже до кінця року, іншу половину - у 2023 році.

Найближчим часом Збройні сили України отримають у рамках військової допомоги від Німеччини наземні безпілотники THeMIS. Вони призначені для евакуації поранених.

Як повідомив в Telegram речник оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров, цей вид гусеничної техніки фактично розчищатиме шлях до перемоги України.

Наголошується, що ці наземні БпА можуть використовуватися для евакуації поранених, підвезення боєприпасів або розчищення маршрутів руху. Апарат оснащений гібридним дизельно-електричним двигуном. Завдяки потужному агрегату безпілотники THeMIS можуть перевозити до 750 кілограмів.

Відео дня

Варто зазначити, що THeMIS оснащений камерами, які дозволяють перевіряти небезпечні зони, щоб не наражати на ризик військовослужбовців.

Управляється наземний безпілотник за допомогою пульта дистанційного керування. Більш того, апарат можна запрограмувати самостійно переміщення між точками. THeMIS можуть розвивати швидкість до 25 км/год.

Як писав УНІАН, у вересні в Україну прибули перші безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS, які виробила естонська оборонна компанія Milrem Robotics.

Випробування безпілотних БТРів проводили біля Києва, в них брали участь військовослужбовці українського медбатальйону.

Ціна цього безпілотного БТРа становить від 300 тис. євро. Його вже взяли на озброєння 11 держав, зокрема, Німеччина, Британія та США.

Закупівлю БпА для України фінансує німецьке міністерство оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: