Міністр оборони США додав, що це ще більше зміцнить і посилить спроможності Повітряних сил України у довгостроковій перспективі, а також доповнить короткострокові і середньострокові безпекові угоди.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повідомив, що навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління західного виробництва розпочнуться у найближчі тижні. Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-12"), яке відбувається в онлайн-форматі.

"На минулому тижні президент Байден оголосив, що Сполучені Штати підтримають спільні зусилля з нашими союзниками і партнерами з метою підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з винищувачами F-16. Ми сподіваємося, що ці навчання розпочнуться у найближчі тижні", - сказав Остін.

Міністр оборони США додав, що це ще більше зміцнить і посилить спроможності Повітряних сил України у довгостроковій перспективі, а також доповнить короткострокові і середньострокові безпекові угоди.

Відео дня

"Ці нові спільні зусилля надсилають потужне повідомлення про нашу єдність і нашу довгострокову відданість для самооборони України. І це знову показує нашу спільну рішучість забезпечити, аби суверенна і захищена Україна могла стримувати будь-яку майбутню агресію і обороняти себе від майбутніх атак", - відзначив Остін.

F-16 для України - головне

Україні довгий час відмовляли в поставках сучасних винищувачів F-16. Цього місяця президент США Джо Байден заявив, що вони хочуть розпочати підготовку пілотів ЗСУ на таких літаках.

За словами американського президента, Володимир Зеленський пообіцяв, що ці винищувачі не будуть використовуватися на території РФ.

Віце-президент Європейської Комісії Жозеп Боррель заявив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже почалися в декількох країнах, і зокрема в Польщі.

Вас також можуть зацікавити новини: