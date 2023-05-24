Але країна ще не вирішила, чи надавати власні F-16.

Норвегія підтримає зусилля з навчання українських пілотів польотам на винищувачах F-16. Про це повідомив міністр оборони Бьорн Арільд Грем, цитує NRK.

Він додав, що країна ще не вирішила, чи надавати свої власні F-16, але в цілому уряд позитивно ставиться до ініціативи створення "коаліції винищувачів".

"Норвегія розгляне різні способи сприяння навчанню і підготовці українського персоналу на винищувачах F-16", - відповів він.

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F-16 для України - головне

Після багатомісячних коливань США і союзники нарешті погодилися поставити Україні бойову авіацію, зокрема йдеться про винищувачі F-16. Пізніше в Держдепі підкреслили, що вважають пріоритетом надання Україні винищувачів F-16, і працюватимуть над досягненням цієї мети найближчими місяцями.

До ініціативи Британії, яка першою заявила про готовність просувати "коаліцію винищувачів", приєдналися Нідерланди, Данія та Бельгія.

Відкритим залишається питання, коли ці літаки з'являться в Україні. І хоча ву Повітряних силах стверджують, що наші льотчики зуміють навчитися на F-16 "за тиждень", багато експертів наполягають, що навчання можуть затягнутися на півроку.

Проте активну участь у передачі F-16 зіграють ті країни Європи, які вже оновлюють свій авіаційний склад поколінням F-35 - Данія і Нідерланди.

Коли в України з'являться на озброєнні літаки F-16 у складі ППО, ефективність застосування ракет HARM, керованих авіабомб JDAM та інших збільшиться в рази.

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