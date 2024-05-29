Михайло Подоляк зазначив, що наразі війська РФ мають абсолютну перевагу в снарядах, ракетах тощо.

Російські війська намагаються захопити якомога більше української території, щоб змусити союзників Києва погодитися на заморожування війни. Зброя США почала надходити на поле бою, але будуть потрібні тижні поступового нарощування, щоб досягти критичних обсягів.

"Наразі російські війська мають абсолютну перевагу в снарядах, ракетах тощо. Вони намагатимуться тиснути вздовж лінії фронту, щоб просунутися вперед. А потім вони можуть спробувати змусити проукраїнську коаліцію прийняти неприйнятні умови: "Давайте заморозимо конфлікт, ми залишимося на місці - або в іншому разі продовжуватимемо вбивати", - цитує радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка видання Bloomberg.

За його словами, Києву потрібно щонайменше 60 західних винищувачів, щоб прикрити лінію фронту, а з урахуванням протяжності лінії зіткнення та інтенсивності боїв 100-120 таких літаків були б "оптимальними".

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Українські льотчики перебувають на завершальних етапах підготовки винищувачів, нагадав він, додавши, що якщо Київ отримає все, що необхідно, то військові повернуть собі ініціативу.

Крім того, Подоляк заявив, що Україні необхідно отримати дозвіл на нанесення ударів по російській території поблизу кордону і отримати обіцяні літаки для ефективної оборони.

"Нам потрібно покінчити з домінуванням російської тактичної авіації, інакше ця оборонна війна буде дуже складною, тому що Росія буде просто засипати бомбами райони, розташовані близько до поля бою", - підсумував радник глави ОПУ.

Винищувачі для України - останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти Росії в небі. За його словами, окупанти використовують 300 літаків на території України.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що Швеція призупиняє плани щодо відправки винищувачів Gripen в Україну. Міністр оборони Швеції заявив, що це необхідно, щоб дати можливість ввести в дію винищувачі F-16.

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