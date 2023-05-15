Зеленський і Сунак обговорили створення літакової коаліції.

Президент України Володимир Зеленський анонсує, що у найближчий час будуть оголошені важливі рішення про створення літакової коаліції для України, але ще треба попрацювати над цим питанням. Про це глава держави сказав під час спільного з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком спілкування з представниками ЗМІ на території заміської резиденції Чекерс в Бакінгемширі.

Президент України зазначив, що сьогодні на зустрічі з Сунаком обговорювалася тема реактивних літаків. "Це дуже важлива теми для нас, бо ми не можемо контролювати небо. Ви знаєте про це", - сказав Зеленський.

"Ми хочемо створити цю літакову коаліцію. І я дуже позитивний щодо цього. Ми говорили про це. Я бачу, що у найближчий час ви почуєте, я думаю, дуже важливі рішення, але ми повинні трохи більше попрацювати над цим", - сказав Зеленський.

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Своєю чергою, Сунак сказав, що Британія збирається стати ключовим учасником цієї коаліції країн, які надаватимуть підтримку. "Це не проста справа, коли ми обговорюємо нарощування бойового потенціалу літаків. Це не лише постачання літаків. Це також навчання пілотів і усі питання матеріально-технічного забезпечення", - сказав Сунак.

Британський прем'єр підтвердив, що Британія відносно скоро розпочне навчання українських пілотів, про що сьогодні було обговорено з Зеленським.

"Ми готові втілити ці плани у відносно короткий термін. А це означає, що ми навчатимемо українських громадян тому, аби вони стали абсолютно боєздатними пілотами літаків, і особливо, коли це також стосується тактик НАТО", - сказав Сунак і підкреслив, що це важлива складова довгострокових відносин між Британією і Україною.

F-16 для України - останні новини

Цього літа у Великій Британії розпочнеться початкова льотна фаза для груп українських пілотів. Це дасть нашим захисникам навички пілотування, за допомогою яких вони зможуть застосовувати різні типи літаків.

Цілком імовірною передачу західних винищувачів вважає і президент Чехії Петр Павел. Однак, за його словами, США можуть передати бойову авіацію без деякого "чутливого" обладнання через побоювання, що технології можуть потрапити в руки росіян.

У Повітряних силах наполягають, що для ефективної боротьби з окупантами Україні потрібні саме американські винищувачі F-16. Інша бойова авіація, яку деякі партнери розглядають для передачі Україні замість F-16, суттєво програє у характеристиках сучасним літакам.

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