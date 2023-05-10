Переговори щодо F-16 тривають, запевнив чеський лідер.

Рішення щодо передачі Україні американських винищувачів F-16 досі не ухвалено, але президент Чехії Петр Павел допускає, що одного разу Захід може "здивувати" таким повідомленням.

Як розповів Павел в ефірі чеського радіо, наразі Україні не передають F-16 з двох причин. Зокрема, з тієї причини, що США не хочуть, аби деякі технології потрапили до рук росіян.

Крім того, як уже було проговорено й представниками інших країн ЄС, серед західних лідерів досі панує переконання, що тривала підготовка пілотів ЗСУ до застосування сучасної західної авіації є важливою перешкодою передачі самих літаків.

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"Але я знаю, що переговори тривають, і давайте здивуємося, якщо в результаті Україна отримає кілька F-16, можливо, з демонтованою частиною цієї техніки", - відповів президент Чехії.

У цьому ж інтерв'ю Павел заявив про передачу Україні двох установок "КУБ" для протидії російській авіації й ракет, а також висловив зацікавлення щодо поставок Києву чеських штурмовиків L-159, які, на його думку, можуть відіграти не останню роль у контрнаступі ЗСУ.

F-16 для України - головне

Україна продовжує наполягати, що американські винищувачі, зокрема F-16, будуть найефективнішою зброєю у знищенні як повітряних цілей окупантів, так і їхніх позицій далеко у тилу.

Попри це, ЗСУ вже успішно випробували передові ППО Patriot під час масованих атак російськими балістичними ракетами.

Також до України надійшла партія радянських винищувачів Міг-29 від Польщі. Однак вони, на думку експерта Олега Жданова, не настільки багатоцільові, як ті ж F-16. А з появою ЗРК Patriot в Україні потреба в F-16 ще більше зросла, оскільки літак адаптований до цієї системи.

Тим не менше, дискусії щодо можливості поставок Україні західних літаків знову відновились. 9 травня 2023 року прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що його ряд розглядає можливість передачі Україні разом зі своїми європейськими партнерами винищувачів F-16.

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