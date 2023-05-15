Ігнат наголосив, що просто літаки четвертого покоління Україні не підходять, потрібні саме сучасні моделі.

У Повітряних силах наполягають, що для ефективної боротьби з окупантами Україні потрібні саме американські винищувачі F-16.

В ефірі телемарафону спікер ВПС ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що інша бойова авіація, яку деякі партнери розглядають для передачі Україні замість F-16, суттєво програють у характеристиках сучасним літакам. "Французький Mirage 2000 нічим фактично не відрізняється від МіГ-19", - зазначив Ігнат. Ці винищувачі призначені лише для повітряного бою.

Ігнат наголосив, що просто літаки четвертого покоління Україні не підходять, потрібні саме сучасні моделі. "F-15 - так. Це кращий за функціоналом літак, тому що він має два двигуни, він може взяти більше зброї, має більший радіус застосування, але F-15 є різні", - відповів представник Повітряних сил.

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З модернізацій F-15 Ігнат виділив F-15E, що призначені як для бою в повітрі, так і для ударів по землі. Однак для такої передачі потрібні роки, зазначив він.

Також Ігнат додав, що ЗСУ не розглядають і штурмовики А-10. "Потрібно розуміти, що Росія має потужну систему ППО. А-10 - це штурмовик, який, звичайно, стане корисним, але змінити щось навряд чи зможе", - пояснив спікер ВПС.

Водночас F-16 - багатоцільовий літак, який може бити різними типами озброєння і навіть в дечому заміняти А-10.

F-16 для України - головне

14 травня 2023 року президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Німеччини зазначив, що питання надання Україні винищувачів є непростим, однак, на його думку, створення "коаліції винищувачів" все ж буде успішним.

Цілком імовірною передачу західних винищувачів вважає і президент Чехії Петр Павел. Однак, за його словами, США можуть передати бойову авіацію без деякого "чутливого" обладнання через побоювання, що технології можуть потрапити в руки росіян.

Наразі Захід не визначився з передачею сучасних бойових літаків. Польща і Словаччина, до прикладу, передала старі МіГи-29, а Чехія пообіцяла, у разі потреби, передати Повітряним силам свої L-159.

Україна продовжує наполягати, що американські винищувачі, зокрема F-16, будуть найефективнішою зброєю у знищенні як повітряних цілей окупантів, так і їхніх позицій далеко у тилу.

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