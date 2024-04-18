Країна є членом "Коаліції винищувачів".

Перший американський винищувач F-16 разом з підготовленим екіпажем може прибути в Україну ще до літа цього року.

Про це розповів прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час другого дня саміту Європейського Союзу у Брюсселі, пише 24 Канал. Він зазначив, що його країна відіграє вагому роль у "Коаліції винищувачів".

"Ця коаліція F-16 важлива і залишається важливою, тому що ці F-16 також мають протиповітряний потенціал, і Бельгія відіграє в цьому дуже важливу роль. Саме ми забезпечуємо підготовку українських пілотів на наших літаках. Постачання першого літака з підготовленими пілотами може відбутися до літа цього року", - додав прем'єр.

Александр де Кроо зазначив, що також вчора вони обговорили з партнерами по Євросоюзу питання посилення захисту неба України.

F-16 для України: останні новини

Сьгодні у Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що наразі найбільша підготовка українських авіаторів проходить у Великій Британії, Франції та Сполучених Штатах Америки.

Днями повідомлялося, що на румунську авіабазу "Лейтенант авіації Георге Мочорніце" має прибути ще три винищувачі F-16 від Нідерландів. Раніше країна анонсувала передачу Україні 24 винищувачів цього типу.

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