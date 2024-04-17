На їхнє прибуття очікують на 86-й авіабазі.

Сьогодні, 17 квітня, на авіабазу в Румунії прибудуть ще три винищувачі F-16 Королівських військово-повітряних сил Нідерландів.

Як повідомляють у Міністерстві оборони Румунії, міністр нацоборони Ангел Тилвар зустрінеться зі своєю колегою Кайсою Оллонгрен на 86-й авіабазі "Лейтенант авіації Георге Мочорніце", що розташована в комуні Борча, повіт Келераш.

"Захід проводиться у зв'язку з прибуттям ще трьох літаків F-16 Fighting Falcon Королівських ВПС Нідерландів, які будуть надані в розпорядження Європейського навчального центру F-16 в рамках програм підготовки пілотів для експлуатації винищувачів цього типу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей центр має сприяти підвищенню оперативної сумісності між союзниками. Міноборони Румунії надає свою базу, Нідерланди - літаки, а Lockheed Martin - інструкторів і технічне обслуговування.

Українські пілоти навчаються роботі з F-16: останні новини

Раніше в Повітряних силах ЗСУ розповіли, що українські військові, які проходять підготовку в Данії та Сполучених Штатах, перебувають на завершальних етапах навчання.

А в Норвегії днями повідомили, що передадуть Україні "значну кількість" F-16, зокрема й оновлені літаки.

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