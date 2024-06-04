Саудівська Аравія з кінця 1970-х років придбала щонайменше 230 літаків F-15.

Саудівська Аравія проявляє великий інтерес до американських винищувачів F-15 відтоді, як вперше придбала цей літак наприкінці 1970-х років. Як пише Forbes, за минулі відтоді десятиліття вона придбала щонайменше 230 літаків F-15.

Єдиними іншими винищувачами, які королівство замовило в цей період, були 72 Eurofighter і 120 Panavia Tornados. Водночас Саудівська Аравія так і не придбала F-16, які є характерними для країн регіону, в якому експлуатуються другий, третій і четвертий за величиною парки цих літаків, пише Forbes.

Коли в 1970-х роках Саудівська Аравія отримала свої перші F-15 для заміни 44 застарілих британських винищувачів Lightning, вона твердо заявила, що не прийме неякісну або погіршену версію літака.

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При цьому, зазначає Forbes, Ер-Ріяд твердо вірив, що F-15 більше підходить на роль винищувача переважно повітряної переваги, до якої він прагнув у той час.

Пізніше Саудівська Аравія недовго розглядала можливість придбання F-16 для заміни застарілих F-15. У 1997 році вона розглядала можливість укладення багатомільярдної угоди на 102 літаки F-16, але швидко відмовилася від неї після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловився проти.

У 2010 році саудівці, які звикли до F-15, уклали рекордну угоду вартістю 60 мільярдів доларів на 84 F-15SA.

"Наразі Саудівська Аравія прагне до повномасштабного партнерства в проєкті винищувача шостого покоління, сподіваючись отримати такий передовий винищувач до 2040 року. Тим часом, якщо вона не отримає дозволу на замовлення F-35 у рамках широкої угоди зі Сполученими Штатами, F-15, найімовірніше, залишиться основним винищувачем Королівських ВПС Саудівської Аравії ще кілька років", - пише Forbes.

Винищувачі F-16 скоро будуть в Україні

Як писав УНІАН, незабаром Україна має отримати перші винищувачі західного зразка, але точні терміни поставки залишаються під питанням. Ймовірно, перші F-16 надійдуть від Данії. Це станеться "в найближчі місяці".

На думку аналітиків, винищувачі надходитимуть в Україну малими партіями протягом кількох років.

Показово, що навчені фахівці з обслуговування F-16 уже почали повертатися в Україну. Це підтвердили офіційно в Повітряних силах ЗСУ.

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