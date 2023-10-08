Вважається, що F-16 у найближчому майбутньому стане основним літаком для українських пілотів.

Пілот Повітряних сил ЗСУ порівняв американські винищувачі F-15 та F-16 і розповів, який з них найбільше підходить Україні.

Вважається, що F-16 у найближчому майбутньому стане основним літаком для українських пілотів. Про передачу цих винищувачів вже оголосили такі країни, як Нідерланди, Данія і Норвегія, передає Defence.

"Винищувач F-15 - це дуже хороша бойова машина і вона, напевно, більше б підходила, але, по-перше, літак F-15, якщо ми говоримо саме про модель "С", винищувача, а не винищувача-бомбардувальника, то це все ж таки машина, "заточена" більше під роботу по повітряних цілях", а нам потрібен такий собі "швейцарський ножик", яким є F-16", - розповів про відмінності український пілот з позивним "Мунфіш", який проходить навчання на американському винищувачі.

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Він наголосив, що хоч і F-16 має менший радіус дії в порівнянні з F-15, але натомість "може виконувати весь спектр завдань, який взагалі покладається на авіацію на Заході".

Він зауважив, що постачання цих винищувачів стане надважливим етапом для ЗСУ, але вони "одразу ж" знищити противника не зможуть. Тут потрібно акцентувати, що F-16 Україна буде отримувати поетапно, і відповідно з більшою кількістю літаків, які ставатимуть на озброєння ПС ЗСУ, розшириться і кількість завдань, які вони виконуватимуть.

Так, наприклад, у США вважають, що перші літаки, поставлені Україні, будуть виконувати завдання зі знищення ворожих крилатих ракет, таким чином зменшуючи навантаження на наземну ППО, а вже потім наші пілоти на F-16 будуть виконувати завдання безпосередньо на фронті.

Винищувачі F-16 для України

27 вересня ПС ЗСУ показали, як пілоти адаптуються та навчаються керувати F-16. У Повітряних силах зауважили, що поки одні українські льотчики опановують F-16 за кордоном, інші знайомляться з ним за допомогою віртуальної реальності. Військові в майбутньому хочуть мати повноцінні авіатренажери на території України.

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