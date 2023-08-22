Ще одна група військовослужбовців навчиться обслуговуванню літаків.

У Данії вже почалося навчання українських пілотів польотам на американських винищувачах F-16.

Про це пише британське агентство Reuters з посиланням на заяву Збройних сил Данії. Так, вісім українських пілотів прибули на датську військову авіабазу в Скридструпі разом з 65 військовослужбовцями, яких навчать обслуговувати ці літаки.

Всього Данія зараз має на озброєнні 43 американських літака F-16. З міркувань безпеки країна не розкриває, скільки з них знаходяться в експлуатації.

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F-16 для України від Данії: останні новини

Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський відвідав Данію. Під час зустрічі прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна отримає від них 19 літаків F-16.

Згідно із заявою Фредеріксен, перші шість винищувачів українська армія отримає вже ближче до цього Нового року.

Посол Росії в Данії Володимир Барбін заявив, що надання літаків нібито штовхає Україну в прірву, а українців "прирікає на нові жертви". Він загрожує, що Москва сприйме це як ескалацію війни.

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