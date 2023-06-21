Ймовірно, виробник F-16 Lockheed Martin проведе таке навчання.

Коаліція західних країн розглядає Румунію як можливе місце для навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16. Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що країни НАТО наближаються до запуску програми, яка може використовувати військові літаки над українським небом протягом кількох місяців.

Видання посилається на нинішніх і колишніх офіційних осіб Пентагону, які зазначають, що група працює над укладенням контракту на проведення навчання літаків у Румунії. "Ймовірно, Lockheed Martin, яка будує F-16, проведе навчання", сказано в повідомленні.

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При цьому сказано, що європейські чиновники не стали ні підтверджувати, ні спростовувати, що пропозиція про навчання українських пілотів у Румунії обговорюється. Представник міністерства оборони Нідерландів сказав лише, що партнери працюють над створенням навчального центру F-16 у Східній Європі, але дискусія про те, яка країна пожертвує літаки, ще не вирішена.

Представник Lockheed вказав, що фірма готова навчати українських пілотів для польотів і обслуговування F-16, як тільки західні країни погодяться надіслати їх.

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що такі навчання вже можуть розпочатися цього літа.

Видання зазначає, що військово-повітряні сили Румунії мають парк із 17 уживаних F-16, придбаних у Португалії, і купують додаткові 32 літаки у Норвегії.

F-16 для України - важливе на 21 червня

19 червня міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Настоящее время" сказав, що літаки будуть надані Україні не раніше Нового року, хоча раніше називав коротші терміни.

На сьогодні Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16. Поки що конкретних рішень щодо надання літаків Україні не було, проте Нідерланди оголосили, що навчання українських пілотів розпочнеться цього літа.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 18 червня сказав, що навчальні курси для українських офіцерів в рамках міжнародної авіаційної коаліції вже розпочались, але безпосередньо пілоти ЗСУ поки не виїхали.

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