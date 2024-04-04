Зараз експерти з технології машинного зору шукають найбільш ефективні та дешеві рішення.

Росіяни почали додавати на свої FPV-дрони машинний зір, використовуючи готові дешеві рішення. Про це розповів засновник та командир підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді.

Експерт показав російській FPV-дрон з системою машинного зору, оснащений міні-комп’ютером, який встановлюють у вигляді додаткового оснащення та під'єднують до камери БПЛА. Таке рішення дозволяє захоплювати об'єкт після того, як його зафіксує оператор. Вартість модернізації складає лише 120-150 дол.

Як виявилось, росіяни використали одноплатний комп'ютер серії Orange Pi. У версії Orange Pi 5 4G він оснащений 8-ядерним процесором на 2,4GHz та 4 Gb оперативної пам'яті LPDDR4 SDRAM. Комп'ютер забезпечено широкою кількістю портів. Ще однією перевагою є мала потреба у живленні.

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Щоб передавати зображення з аналогової камери до комп'ютера використовують готовий програмно-апаратний конвертер. Окрім того, отриману версію Orange Pi забезпечили функціоналом ініціації бойової частини.

Хоча машинний зір підіймає ціну FPV-дронів, в кінцевому рахунку вони можуть виявитись дешевшими за звичайні БПЛА, адже для ураження однієї цілі треба буде менше дронів. Нагадаємо, раніше таке рішення почали використовувати і українські військові.

Росіяни створюють комп'ютер для своїх БПЛА

Росія докладає багато зусиль, щоб опинитися першою в нових технологічних перегонах. У кінці березня стало відомо, що російські інженери активно працюють над комп'ютером для дронів з машинним зором.

Втім, назвати його "російським" можна буде лише умовно: українські експерти проаналізували розробку та прийшли до висновку, що в її основі знаходяться імпортні компоненти, зокрема, китайський процесор Allwinner H616.

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