Як і у випадку з танками, Франція знову може стати першопрохідцем у поставках Україні нових типів зброї.

Франція таємно навчає українських пілотів керувати своїми винищувачами Mirage 2000. Тренування йдуть на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі вже понад місяць. Про це пише французьке видання Le Figaro.

Видання зазначає, що союзники багато критикували Францію "за неоднозначність її політики" щодо Росії.

"Однак Франція неодноразово перебувала в авангарді військової допомоги Україні, спочатку з гаубицями CAESAR, а потім з бронемашинами AMX. Останні проклали шлях для постачання західних важких танків, зокрема знаменитих Leopard", – йдеться в матеріалі.

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Відзначається, що в питанні літаків Франція теж може виявитися першопрохідцем серед західних партнерів України. За даними видання, близько 30 українських пілотів проходять підготовку на винищувачах Mirage 2000. Це рішення було ухвалено ще перед поїздкою Володимира Зеленського до Парижу, яка відбулася 8 лютого.

Dassault Mirage 2000 - загальні відомості

Mirage 2000 - багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault в 1970-х роках. На озброєнні повітряних сил Франції перебуває з 1984 року, також закуповувався деякими країнами Європи, Азії та Південної Америки.

Mirage 2000 є ровесником радянських Су-27 і МіГ-29, тобто до теперішнього часу вже доволі застарів. Сьогодні ВПС Франції поступово замінюють Mirage 2000 на більш сучасний Dassault Rafale.

Наприкінці січня влада Франції вперше публічно заявила, що допускає поставку своїх винищувачів Україні. На початку березня ці заяви стали вже більш предметними. Було сказано, що Париж може передати Києву 12 винищувачів Mirage 2000.

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