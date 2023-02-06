За його словами, не принципово, які саме літаки це будуть.

Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків.

"Я не маю сумнівів, що ми відкриємо опцію постачання бойових літаків. І тут Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, Офіс президента, особисто президент Володимир Зеленський - вся команда працює над тим, щоб відкрити ці останні зачинені двері. Не принципово, чи це буде американський F-16, шведський Gripen, французький Mirage чи Rafale, або ж Eurofighter. Принципово відкрити позицію, зняти табу та отримати першу ескадрилью літаків", - заявив під час телемарафону міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що станом на зараз, з точки зору масовості на ринку та доступності обслуговування, базовою моделлю для України є американський F-16. Водночас не обов’язково саме ця модель стане першим іноземним бойовим літаком, який отримає Україна. Важливо розблокувати надання іноземних бойових літаків як таких.

Відео дня

Глава МЗС України додав, що єдині бар’єри партнерів у наданні Україні бойових літаків є психологічними. Він нагадав, що такі самі перепони свого часу стояли на заваді отриманню РСЗВ HIMARS, ЗРК "Patriot" і західних танків, але дипломатичній команді президента Зеленського все ж вдалося подолати бар’єри та розблокувати постачання цих типів озброєння.

Зброя для України

Зпочатку повномасштабного вторгнення РФ західні партнери постійно постачають озброєння для України.

25 січня 2022 року уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 танків Leopard 2 та дозволив іншим країнам реекспортувати танки німецького виробництва в Україну.

Того ж дня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив, що США надають Україні 31 танк Abrams.

5 лютого міністр оборони Олексій Резніков висловив переконання, що Україна отримає літаки від партнерів, зокрема винищувачі F-16 або Gripen.

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