Обговорюється питання про передачу 12 винищувачів, які були списані й поставлені на зберігання влітку 2022 року.

Франція розглядає передачу Україні винищувачів Mirage 2000 і може розпочати навчання українських пілотів у Польщі.

Як пише ВMFTV, цю інформацію підтвердив голова Міноборони країни Себастьян Лекорню. Він визнав, що переговори з Києвом ведуться, але не підтвердив ні передачу, ні підготовку льотного складу.

За його словами, обговорюється питання про передачу 12 винищувачів, які були списані та поставлені на зберігання влітку 2022 року.

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Міністр уточнив, що труднощі з передачею літаків пов'язані з логістикою, навчанням і можливістю їхнього техобслуговування. "Усе це в часових горизонтах, які явно не є короткостроковими", - зазначив Лекорню.

Відзначається, що повітряні сили Франції зараз мають 195 винищувачів (96 Rafale і 99 Mirage 2000 серії 5, C і D). Військово-морський флот додатково налічує 40 літаків. У рамках стратегії "усе Rafale", спрямованої на модернізацію парку бойових літаків і його стандартизацію для спрощення обслуговування і логістики, літаки Mirage поступово виводяться з експлуатації. І якщо Mirage-5 судилося утилізувати, оскільки вони занадто старі, десяток виведених із експлуатації Mirage 2000-C усе ще мають потенціал.

Зброя для України - постачання винищувачів

Як повідомляв УНІАН, Франція є одним із провідних постачальників зброї в Україну для захисту від російського вторгнення. Зокрема, французи передавали Україні польову артилерією, у тому числі самохідні гаубиці, системи ППО, бронемашини. Також Париж обіцяв передати Києву колісні бронемашини AMX-10 RC, а президент Еммануель Макрон доручив військовому міністерству вивчити питання поставки танків Leclerc.

Однак, останні тижні активно ведеться обговорення поставок до України західних винищувачів. Так, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків. А голова комітету Національної Асамблеї з питань національної оборони та Збройних сил Франції Томас Гасіллуд допустив можливість почати поставки винищувачів в Україну, але за умови, що це не спровокує ескалацію війни та не зашкодить безпеці Європи і самої Франції.

Що стосується винищувачів F-16, то нещодавно президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україні вони "зараз не потрібні". Разом із тим, за даними видання CNN, високопоставлені військові керівники непублічно визнають, що F-16 допоможуть Україні виграти війну.

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