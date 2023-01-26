У Парижі вважають, що на тлі танкових поставок з США і Німеччини поставка ще й французьких танків створить більше труднощів.

Уряд Франції не виключає можливість почати поставки винищувачів в Україну, але за умови, що це не спровокує ескалацію війни і не зашкодить безпеці Європи і самої Франції. Про це заявив глава комітету Національної Асамблеї з питань національної оборони і збройних сил Франції Томас Гасіллуд на прес-конференції.

"Ми повинні розглядати запити в кожному конкретному випадку і залишати всі двері відкритими. Ми побачимо в найближчі тижні, що станеться далі, оскільки все розвивається швидко", - заявив він.

На думку Гасіллуда, Франція навряд чи постачатиме Україні свої танки Leclerc, оскільки вони не вписуються у вже анонсовані поставки американських і німецьких танків.

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"Вони не найкращий актив, який ми можемо надати Україні, в тому числі тому, що українцям буде дорого і складно мати справу з різними типами танків. Ми думаємо, наприклад, про наземно-повітряні потужності", – сказав Гасіллуд.

Поставки французьких танків в Україну

Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що доручив військовому міністерству вивчити питання постачання танків Leclerc Україні. Це було заявлено до того, як США і Німеччина анонсували свої танкові поставки.

Раніше Франція вже пообіцяла передати Україні колісні бронемашини AMX - 10 RC, які іноді некоректно називають легкими колісними танками.

В цілому Франція залишається одним з провідних постачальників зброї в Україну. Французи допомагали Україні польовою артилерією, в тому числі самохідними гаубицями, системами ППО, бронемашинами та іншими видами озброєнь.

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