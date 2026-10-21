Українську альтернативу Patriot можуть випробувати вже цього року, – Зеленський

Вже є перші результати у створенні окремих елементів системи.

Україна може вийти на випробування власної системи ППО FREYJA вже до кінця 2026 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком, CEO норвезької оборонної компанії Kongsberg Ейріком Лі та представниками цієї корпорації, яка виробляє системи ППО NASAMS.

"Норвегія активно бере участь у нашій європейській антибалістичній програмі FREYJA. Вже є перші результати у створенні окремих елементів системи. Сьогодні визначили, де можемо і маємо прискоритися, щоб вийти на випробування до кінця цього року. Детально обговорили початок роботи і над новими спроможностями супутникового звʼязку для наших воїнів. Будемо залучати партнерів, які мають можливості підтримати", – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що ППО NASAMS фактично щодня ефективно захищає український народ та критичну інфраструктуру від російських ракетних і дронових ударів. На тлі цього президент також висловив сподівання на додатковий пакет оборонної підтримки від Норвегії наступного місяця.

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Що відомо про українську ППО FREYJA

Раніше президент Володимир Зеленський вже повідомляв про те, що Україна розраховує на перші результати проєкту FREYJA вже цього року.

Видання The Economist відзначало, що Україна хоче завдяки FREYJA розвʼязати проблему з американськими Patriot, які є занадто дорогими і повільними у виробництві. За даними видання, виробники мають за мету створити ракету вартістю 700 000 доларів. Втім аналітики відзначають, що в найкращому разі Freyja може досягти певної оперативної готовності лише до 2028 року.

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