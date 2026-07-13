Зеленський назвав терміни, коли антибалістичний щит FREYJA стане реальністю

Україна завершує створення антибалістичної ракети, інші країни можуть надати радари та інші критично важливі компоненти.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що впродовж 12 місяців спільний антибалістичний щит України та країн Європи під назвою FREYJA стане практичною реальністю. Про це глава держави повідомив за підсумками засідання Антибалістичної коаліції в Парижі.

"Європі потрібно більше захисту від балістики. Разом ми можемо створити таку систему. Україна готова забезпечити свою частину – антибалістичну ракету. Зараз ми завершуємо роботу над нею", - заявив Зеленський.

Як відзначив президент, важливо політично затвердити, що FREYJA – це спільний проєкт в інтересах усієї Європи. Також він вважає, що сьогоднішня зустріч повинна стати історичною.

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"Європі потрібно більше антибалістики – сильної, надійної і дешевшої за інші системи. Разом ми можемо створити таку систему та ракети-перехоплювачі для неї. Вона матиме назву FREYJA, і я вдячний за те, що ця робота розпочалася", - додав Зеленський.

Хто увійшов до Антибалістичної коаліції

За його словами, важливо, що на засіданні Антибалістичної коаліції представлені європейці, які мають спроможності виробляти таку антибалістичну зброю. Це - Україна, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Іспанія, керівництво НАТО та Європейський Союз. "Ми також будемо раді вітати інших", - підкреслив Зеленський.

Також президент перерахував компанії, які долучились до відповідних зусиль: "Сьогодні до нас приєдналися представники FP, Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran і Destinus. Усі присутні тут є частиною того, що нам потрібно для створення цієї системи".

Чим можуть допомогти інші країн

За словами президента, коли Україна завершить роботу над антибалістичною ракетою, інші країни можуть надати радари та інші критично важливі компоненти.

Він додав, усі бачать, що у світі недостатньо антибалістичних спроможностей. За його словами, Сполучені Штати працюють над розширенням виробництва Patriot, а Європа – над розширенням виробництва SAMP/T, IRIS-T і NASAMS. "Це сильні системи. Але потреба в захисті перевищує наявні спроможності", - повідомив Зеленський.

Антибалістики має бути достатньо для захисту

Зеленський заявив, що Росія робить останню ставку на удари балістичними ракетами по містах і селах, щоб зламати українців і позбавити Україну можливості захищатися. При цьому співпраця Росії та Північної Кореї призвела до вдосконалення північнокорейських ракет. Подібним чином, за його словами, діє іранський режим.

"Наш розрахунок такий, що у світі буде більше балістичних ракет. І антибалістики має бути достатньо. Європа може стати світовим лідером у виробництві високоякісних антибалістичних систем, без політичної залежності", - зазначив Зеленський.

У цьому зв’язку, він уточнив, що європейці самі зможуть вирішувати, скільки систем потрібно Європі та де їх слід розміщувати. "Це створило б стратегічно нову ситуацію. Кожна європейська система додаватиме свою силу та надаватиме різним частинам Європи стратегічну основу для захисту", - повідомив президент.

Коли FREYJA реально запрацює

"Я сподіваюся, що протягом наступних 12 місяців ми побачимо FREYJA в роботі. Загроза балістичних ракет у світі тільки зростатиме. Це один із головних наслідків воєн Росії та Ірану. Тому FREYJA має стати реальністю", - заявив Зеленський.

Створення Антибалістичної коаліції

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 липня, Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія у Парижі офіційно оголосили про створення Антибалістичної коаліції. Йдеться про намір розбудувати інтегровану архітектуру протиракетної оборони, здатної стримувати та нейтралізувати майбутні ракетні загрози.

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