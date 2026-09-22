Антибалістичний щит FREYJA: Зеленський розкрив, коли очікувати перших результатів

Зеленський повідомив, що обговорив з Макроном виробництво систем SAMP/T та ракет до них в Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

За його словами, головною темою розмови стали безпека та зимовий пакет підтримки для України. Президент зазначив, що Україна готова оплатити додаткові системи ППО SAMP/T та ракети до них за рахунок фінансових можливостей у межах позики ЄС.

"Продовжуємо роботу над можливістю виробляти такі системи ППО та ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою FREYJA. Розраховуємо на перші результати вже цього року. Максимально працюємо, щоб посилити захист наших людей", – додав Зеленський.

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Зустріч Зеленського і Трампа та переговори з Макроном

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до США на зустріч 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Український лідер планує зустрітися з низкою західних посадовців, зокрема президентом США Дональдом Трампом. Переговори українського та американського президентів заплановані вже на вівторок, 22 вересня.

За даними The Guardian, під час цієї зустрічі президент США планує тиснути на Зеленського в питанні обмеження ударів по російських НПЗ. Видання зазначає, що американський лідер звинувачує Україну в глобальному дефіциті палива у світі через ці атаки.

Раніше президент США вже проводив зустріч з Макроном, під час якої сторони зокрема обговорили питання енергетичного перемирʼя між Україною та РФ. Макрон назвав цю зустріч "дуже гарною та конструктивною".

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