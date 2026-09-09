Україна готує в 10 разів дешевшу альтернативу Patriot: коли може запрацювати Freyja

Компанія Fire Point уже демонструвала ракети-перехоплювачі серії FP-7.x.

Україні та її європейським союзникам гостро бракує систем ППО для перехоплення російських балістичних ракет, а системи на кшталт Patriot коштують надто дорого і виробляються надто повільно. Змінити ситуацію міг би проєкт, який описують як "місячну місію", – пан’європейський проєкт Freyja під керівництвом України.

Він спрямований на те, щоб надати Україні та її європейським союзникам значно дешевшу, високооб’ємну альтернативу PAC-3, яка працюватиме з радарами та каналами передачі даних стандарту НАТО, пише The Economist.

Головний розробник – Fire Point, українська компанія з особливо тісними зв’язками з урядом, яка виробляє ударні дрони та далекобійну крилату ракету Flamingo. Планований перехоплювач базується на її балістичній ракеті малої дальності FP-7. Датчики, системи наведення та керування надійдуть від 12 європейських оборонних компаній, зокрема французької Thales, італійської Leonardo, німецької Diehl та шведської Saab.

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Повідомляється, що Fire Point перебуває під тиском необхідності показати швидкі результати і заявляє, що може домогтися успішного перехоплення балістичної ракети вже до середини 2027 року. Фабіан Хоффманн, фахівець з ракет з Норвезького університету оборони, налаштований скептично.

Але якщо ціна виявиться хоч трохи близькою до запланованих 700 000 доларів (близько 31 мільйона гривень), їй не потрібно відповідати характеристикам PAC-3 або Aster, оскільки її можна застосовувати у більших кількостях. Меттью Бінт із Міжнародного інституту стратегічних досліджень вважає, що в найкращому випадку Freyja може досягти певної оперативної готовності до 2028 року.

Поки що Україна може використовувати лише 2 варіанти, що у неї залишилися

Перший – зміцнювати та маскувати інфраструктуру й промислові об’єкти, одночасно забезпечуючи достатні поставки запасних частин. Другий – так звана стратегія "до запуску" ("left-of-launch"), спрямована на скорочення кількості ракет, доступних Росії, шляхом ударів по заводах, які їх виробляють, та ураження пускових установок до того, як з них встигнуть здійснити запуск.

Крім того, Україна сподівається в найближчі місяці додати кілька власних нових балістичних ракет. Серед них – багатообіцяючий "Сапсан", що виробляється "Южмашем" – державною компанією, яка веде своє походження від радянських ракетобудівників, – та дві моделі від Fire Point: FP-7 і більша, далекобійна FP-9.

Є надія, що їхня висока швидкість зробить їх ефективнішими за дрони у знищенні мобільних пускових установок до того, як ті встигнуть "вистрілити й зникнути". Однак це вкрай складне завдання: навіть США, маючи повну перевагу в повітрі над Іраном, зазнавали труднощів із знищенням мобільних пускових установок цієї країни.

Що ще відомо про ситуацію з ППО

Раніше УНІАН повідомляв, що Велика Британія виділить Україні пакет допомоги для закупівлі ракет для Patriot. Велика Британія підтримає та виділить на зимовий пакет для України 135 мільйонів доларів США, саме на Patriot.

Крім того, ми також розповідали, що Україна придбає близько 1000 ракет для Patriot за рахунок кредиту ЄС. Втім, як пояснив міністр оборони, більшість цих ракет надходитиме лише в найближчі роки.

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