Екіпаж проходить відповідне навчання і потім проходитиме службу безпосередньо на корветі ще досить тривалий час.

Навчання команди для корвета проєкту Ada "Гетьман Іван Виговський", який спущено на воду у Туреччині, процес складний.

Про це сказав речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у ефірі телемарафону. Він зазначив, що незабаром корвет буде оснащуватися, а моряки у цей час повинні проходити відповідну підготовку. За його словами, сучасні кораблі такого типу потребують добре навченого та вмотивованого екіпажу, а процес підготовки команди – досить тривалий.

Він пояснив, що екіпаж першого корвету проєкту Ada "Гетьман Іван Мазепа", який у Туреччині спустили на воду у 2022 році, вже давно проходить навчання.

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"Цей процес довготривалий. Це не просто нова система, це система, яка працює вже за іншими стандартами. Вона нова навіть для виробника, тому що в цей проєкт було внесено зміни вже під час повномасштабного вторгнення. Зміни ці суттєві. Стосуються вони, в першу чергу, озброєння", - сказав Плетенчук.

За його словами, ця одиниця має озброєння на 50% більше ніж такий штатний корвет у складі Військово-морському флоті Туреччини. Тому процес навчання команди ускладнився.

"Це для нас нова і складна система озброєння. Корабель це найскладніша бойова одиниця у будь-якій армії світу. Тому екіпаж проходить відповідне навчання. Після цього він проходитиме службу безпосередньо на цьому корветі ще досить тривалий час", - розповів речник.

Він навів приклад, що турецькі команди проходять після навчання службу ще протягом року без бойового застосування. Це необхідно для того, щоб команда, а це сотні людей, почали працювати як єдиний механізм.

"Цей проєкт перспективний. Він триває згідно з концепцією розвитку ВМС... Є розуміння з боку керівництва держави. Є бажання будувати морську державу і насправді у нас іншого шляху нема, враховуючи критичну залежність України від морського експорту. Захищати свої інтереси на морі – це необхідно", - наголосив Плетенчук.

Він підтвердив, що вже зараз є необхідність у команді для другого корвету. "Зараз цей корвет буде оснащуватися, а команда повинна проходити навчання", - зазначив речник.

Корвети для ВМС України

Другий побудований у Туреччині корвет типу Ada для ВМС України – "‎Гетьман Іван Виговський"‎ (F-212) – був спущений на воду у Стамбулі. Корабель було закладено 18 серпня 2023 року. Виробник корвета – Стамбульська військово-морська верф та Миколаївський суднобудівний завод "Океан". "Гетьман Іван Виговський" ще певний час будуть добудовувати на плаву.

Перший корвет типу Ada для українських ВМС, який отримав назву "Гетьман Іван Мазепа", заклали 7 вересня 2021 і спустили на воду 2 жовтня 2022 року, у травні 2024-го він вийшов на випробування.

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