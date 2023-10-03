Відзначається, що сучасні технології складно обдурити подібними рішеннями.

Російські окупанти допустили помилки під час малювання своєї стратегічної авіації на авіабазі Енгельс. Один з "літаків" виявився "гібридом Ту-95 та Іл-76".

Видання Defence Express пише, що серед "звичайних" намальованих знайшли три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, два винищувачі-перехоплювачі Міг-31 та один літак заправник Іл-78.

При цьому два з намальованих Ту-95МС мають відмінності від реальних бортів. Так, один з літаків виявився "гібридом Ту-95 та Іл-76". Росіяни не змогли точно передати ширину крил бомбардувальника, тому вийшов "Ту-76", хоча в іншому він вийшов досить схожим за розмірами до оригіналу: "Трохи довший, але розмах крил на місці".

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Крім того, враховуючи можливість отримувати супутникові знімки високої роздільної здатності, які дозволяють ретельно розглянути об'єкти, навряд чи мальована авіація зможе "обдурити" українські безпілотники та перешкодити влучити в справжні літаки.

Намальовані літаки на аеродромі Енгельс - що відомо

Після низки вдалих українських ударів по російському аеродрому Енгельс на одному з супутникових знімків помітили намальовані стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Пізніше російський проект ВЧК-ОГПУ повідомив, що окупанти малюють літаки і накривають їх шинами, бо аеродромі погано захищені комплексами протиповітряної оборони.

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