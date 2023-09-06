Представник НАТО сказав журналістам, що їм відомо про цей "захист".

Спроба росіян захистити свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 на аеродромі в Енгельсі шинами може мати обмежений ефект.

Про це пише CNN з посиланням на думки експертів. За їх словами, таким чином загарбники хочуть не тільки посилити захист від українських безпілотних літальних апаратів, а й знизити помітність літаків, особливо в нічний час.

Франциско Серра-Мартінс з компанії One Way Aerospace, чиї безпілотники використовувалися ВСУ, сказав, що ця спроба може мати обмежений ефект в питанні зменшення збитку. "Це може зменшити теплову сигнатуру для відкритих об'єктів стратегічної авіації, розміщених на перонах аеродромів, але вони все одно будуть помітні під інфрачервоними камерами", - сказав він.

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Дослідник OSINT Стеффан Уоткінс каже, що шини можуть бути використані для захисту літаків від уламків у разі вибуху.

"Хоча це виглядає досить нерозумно, схоже, вони намагаються зробити все можливе, щоб захистити літаки, які в іншому випадку є "сидячими качками". Чи спрацює це, залежить від того, яка боєголовка встановлена на ракеті/безпілотнику", - додав він.

Один з військових чиновників НАТО на умовах анонімності повідомив, що вони бачили спробу захистити літаки. "Ми вважаємо, що вона призначена для захисту від безпілотників. Ми не знаємо, чи матиме це якийсь ефект", - сказав він.

Шини на бомбардувальниках РФ: що відомо

Нагадаємо, що раніше в мережі показали супутникові знімки аеродрому Енгельс, на яких можна побачити бомбардувальники, які загарбники обтягнули звичайними шинами.

Відомо, що після початку повномасштабної війни ця авіабаза як мінімум двічі піддавалася атаці дронів. 5 грудня було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95, а 26 грудня повідомлялося про ураження літаків, транспортних засобів та особового складу РФ.

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