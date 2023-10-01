Для реалістичності цілей російські військові навіть намалювали шини.

Росіяни намалювали нібито стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазі в Енгельсі.

Приманки зафіксував супутник компанії Planet Labs. Світлини, датовані 29 вересня, опублікувало американське видання The War Zone.

На кадрах видно дві доволі реалістичні двовимірні приманки, намальовані на пероні аеродрому. Ймовірно, ці силуети вирізані з якогось полотна чи тканини. Втім, видання припускає, що "швидше за все - це фарба".

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Для того, щоб фейкові Ту-95 виглядали реалістичніше, росіяни навіть намалювали шини. Намальовані приманки можуть мати кілька цілей, одна з яких спробувати обдурити супутники.

"Але це явно не спрацює, бо навіть обмежені зображення з високою роздільністю з комерційних супутників дозволяють чітко відрізнити силуети літаків від реальних. За допомогою низки інших розвідувальних джерел, таких як технологія synthetic-aperture radar, можна зрозуміти, що ціль не є тривимірним об'єктом", – пише видання.

По-друге, приманку могли намалювати у надії, що це зіб'є з пантелику операторів дронів і вони не влучать у справжній літак.

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Нагадаємо, що раніше в мережі показали супутникові знімки аеродрому Енгельс, на яких можна побачити бомбардувальники, які загарбники обтягнули звичайними шинами.

Відомо, що після початку повномасштабної війни ця авіабаза як мінімум двічі піддавалася атаці дронів. 5 грудня було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95, а 26 грудня повідомлялося про ураження літаків, транспортних засобів та особового складу РФ.

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