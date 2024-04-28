Таким чином уряд Британії хоче випередити інших країн-виробників такого озброєння.

Велика Британія планує до 2030 року поставити на озброєння гіперзвукову крилату ракету власного виробництва, повідомляє The Telegraph.

Таким чином військове керівництво країни хоче мати зброю, яка здатна розвивати швидкість понад 5 Махів, адже уряд прагне випередити Китай, Росію та США.

Також міністерство оборони (МО) країни наполягає на тому, аби така зброя була спроектована та побудована повністю у Британії. Крайній термін для її надходження на озброєння - 2030 рік.

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Водночас прем'єр-міністр Ріші Сунак наголосив, що цей проект є одним із напрямків запланованого збільшення оборонного бюджету розміром 75 млрд фунтів стерлінгів впродовж наступних шести років.

"Такі передові проекти, як цей, стали можливими лише завдяки величезним новим інвестиціям, які уряд зробив цього тижня в оборонні інновації. Оскільки лейбористи відмовляються підтримувати наші інвестиції, продовження цього проекту було б неможливим за Кейра Стармера - військові були б змушені скоротити гіперзвукову програму, що зробило б мрії Путіна реальністю", - зазначило джерело в урядовому оборонному відомстві.

Проте плани щодо ракети поки що перебувають на ранній стадії, тому наразі не прийнято жодного рішення про те, звідки вона буде запускатися: з суші, моря або повітря.

Одним з варіантів є зброя, яка може бути встановлена на винищувачі типу "Тайфун" або F-35. Таким чином це матиме меншу дальність польоту і менш корисне навантаження, порівняно з більшою зброєю, яка запускається з землі. Також ракету можуть запустити з одного з британських військових кораблів.

"Проектом керує безпосередньо штаб-квартира МО в Уайтхоллі, а не один з трьох видів збройних сил. З кінця минулого року МО керує консорціумом з близько 80 компаній, які розробляють можливі проекти. Рамкова угода про розвиток гіперзвукових технологій і можливостей була підписана в грудні в рамках того, що було названо "національною місією"", - додали у виданні.

Джерела, які залучені до проекту, повідомили для журналістів, що будівництво ракет буде досить складним, адже деяких з необхідних матеріалів ще досі немає, тому їх потрібно розробляти з нуля, аби вони витримали високі температури, що виникають під час гіперзвукових швидкостей.

Крім того, інженери працюють над британською версією "scramjet" двигуна, що використовує стиснене повітря, що рухається з надзвуковою швидкістю для сприяння спалюванню рідкого або твердого палива.

Своєю чергою у міністерстві оборони відмовилися детально коментувати ці плани, посилаючись на міркування нацбезпеки, проте речник відомства заявив, що "ми працюємо над створенням гіперзвукового двигуна".

"Ми працюємо над гіперзвуковими технологіями для подальшого розвитку суверенних передових можливостей Великої Британії. Ми продовжуємо інвестувати в наше обладнання, щоб протистояти поточним і майбутнім загрозам", - наголосив він.

Водночас помічник директора з оборонних досліджень аналітичного центру Rand Europe Джеймс Блек підкреслив, попри те, що такі ракети надають "певні військові переваги", ці кошти краще витратити на існуючі технології.

"Висока вартість і постійні проблеми з технічною реалізацією означають, що така зброя, якщо і коли вона стане доступною для збройних сил Великої Британії, швидше за все, буде доступна лише в дуже невеликій кількості", - пояснив він.

У виданні розмірковують про те, чи не краще Великій Британії збільшити свої запаси дешевшої високоточної зброї та інших боєприпасів замість того, щоб купувати занадто багато "вишуканої" гіперзвукової зброї, яка може виявитися надмірною для переважної кількості цілей.

Випробування гіперзвукових ракет

Як писав УНІАН, Сполучені Штати Америки запустили гіперзвукову ракету повітряного базування з борту стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, який піднявся в небо з острова Гуам.

"‎Ми також підтвердили й вдосконалили наші можливості з проведення випробувань і оцінки для подальшого розвитку передових гіперзвукових систем"‎, - зазначили у заяві Повітряних сил США.

Також повідомлялось, що для винищувачів F-35 спроектовано гіперзвукову ракету.

"‎Це багатоцільова, високоефективна система для ВМС США, яка має високу живучість і доступну ціну, тому ви зможете утримувати безліч цілей під загрозою за допомогою однієї системи озброєння, яка готова вже зараз"‎, - повідомив старший менеджер програми Рік Лой.

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