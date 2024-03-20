Таким чином КНДР, використовуючи ці ракети, націлена на атаку військових баз США в регіоні.

Північна Корея успішно випробувала твердопаливний двигун для своєї гіперзвукової ракети, яка має новий тип середньої дальності. Про це повідомили держані ЗМІ та заявили, що прогрес у розробці більш потужної ракети призначений для ударів по віддалених цілях Сполучених Штатів Америки в регіоні, передає The Washington Times.

У виданні розповіли, що гіперзвукова ракета є однією з багатьох високотехнологічних систем зброї, яку лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв презентувати у 2021 році, аби впоратися із "поглибленням ворожості з боку США". За словами експертів, Кім планує модернізувати арсенал озбоєнь, аби США зробили поступки щодо послаблення санкцій, коли буде відновлено дипломатію.

За інформацією офіційного Центрального телеграфного агентства Північної Кореї, у вівторок Кім був керівником наземного реактивного випробування багатоступеневого твердопаливного двигуна для гіперзвукової ракети на північно-західній ракетній базі. У відомстві цитують слова Кіма про те, що стратегічна цінність цієї ракети не поступається міжконтинентальним балістичним ракетам, які націлені на материкову частину США, і що "вороги знають про це краще". В заяві також йдеться, що графік завершення розробки нової системи озброєнь було "встановлено завдяки великому успіху у важливих випробуваннях".

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"Ракети середньої дальності, якими володіє або прагне володіти Північна Корея, - це системи озброєнь, в першу чергу націлені на атаку американської тихоокеанської території Гуам, де розташовані американські військові бази. За словами експертів, за допомогою коригування дальності ракети можуть бути використані для ураження ближчих цілей, таких як американські військові об'єкти на японському острові Окінава", - розповідають автори матеріалу.

Експерти додають, що останніми роками КНДР наполягає на виготовленні більшої кількості зброї з вбудованим твердим паливом, що ускладнює виявлення запусків, порівнюючи з ракетами на рідкому паливі, які потрібно заправляти перед стартом і які не можуть довго працювати.

"Прагнення Північної Кореї до гіперзвукової зброї також має на меті перемогти американські та південнокорейські системи протиракетної оборони, але незрозуміло, чи вдалося північнокорейським гіперзвуковим апаратам постійно підтримувати бажану швидкість, що перевищує 5 Махів, під час випробувань у 2021 і 2022 роках", - зазначають експерти.

Для чого КНДР публічно проводити ракетні випробування

Як писав УНІАН, 18 березня Північна Корея провела випробування "надвеликих реактивних систем залпового вогню" під час навчань, покликаних довести "міць і реальні бойові можливості системи озброєння". За словами експертів, це країна робить для Росії.

"Велика ймовірність того, що це остаточні випробування перед експортом до Росії", - пояснив дослідник з аналітичного центру Korea Defense and Security Forum Шин Чон Ву.

Водночас журналісти The New York Times наголосили, що США мають проводити дії щодо Північної Кореї, поки ще є час, оскільки Кім Чен Ин шукає війни.

"Після закінчення холодної війни здається, що всі формули, від погрози війною до обіцянки миру, були випробувані. І все ж, незважаючи на те, що на неї накладено більше санкцій, ніж будь-яку іншу країну, Північна Корея розробила ядерний арсенал. Він налічує приблизно 50 боєголовок і складні ракети, які теоретично можуть доставити цю зброю до цілей у континентальній частині Сполучених Штатів", - йдеться у матеріалі видання.

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