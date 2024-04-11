Нова гіперзвукова ракета може вміщатись у внутрішній відсік винищувача.

На виставці Sea Air Space 2024 корпорація Lockheed Martin спільно з CoAspire представила проект багатоцільової гіперзвукової ракети під назвою Mako, призначеної для винищувача п’ятого покоління F-35.

На це звернуло увагу видання Naval News. "‎Це багатоцільова, високоефективна система для ВМС США, яка має високу живучість і доступну ціну, тому ви зможете утримувати безліч цілей під загрозою за допомогою однієї системи озброєння, яка готова вже зараз"‎, - заявив старший менеджер програми Рік Лой.

Зазначається, що Lockheed Martin працює над проектом 7 років. Швидкість польоту Mako складе 5 Махів. Ракета досить компактна, тому може вміщатись у внутрішній відсік літака F-35.

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Загалом, винищувач зможе брати до шести гіперзвукових ракет Mako, дві з яких будуть розміщені у внутрішньому відсіку літака, а ще чотири - на зовнішніх вузлах підвіски. Розробники не виключають, що Mako можна буде запускати і з інших американських літаків.

Ще однією цікавою презентацією Sea Air Space став концепт палубного дрона-заправника MQ-25 Stingray, озброєного двома малопомітними протикорабельними ракетами Lockheed Martin AGM-158C (LRASM). Згідно з проектом, LRASM можуть бути встановлені на пілонах Stingray, на яких зазвичай розташовані дозаправні капсули.

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У березні Сполучені Штати провели нові випробування гіперзвукової ракети повітряного базування AGM-183A ARRW. Її запустили з борту стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress. Скоріш за все, тести стануть для ARRW останніми, адже раніше повідомлялось, що США не зацікавлені в подальшій розробці комплексу.

Також нагадаємо, що минулого місяця Росія знову застосувала для ударів по Україні ракету ЗМ22 "Циркон", яку іноді називають гіперзвуковою. Пізніше експерти проаналізували уламки та зробили висновки щодо її можливостей.

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