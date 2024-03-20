Раніше повідомлялось, що ці тести можуть стати для комплексу AGM-183A ARRW останніми.

На вихідних 17 березня американці провели успішне випробування гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Про це повідомляє The War Zone.

Ракету запустили з борту стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, який піднявся в небо з острова Гуам. Тести провели на випробувальному полігоні імені Рейгана.

"‎Ми також підтвердили й вдосконалили наші можливості з проведення випробувань і оцінки для подальшого розвитку передових гіперзвукових систем"‎, - йдеться у заяві Повітряних сил США.

Пентагон не став розкривати технічних деталей випробування і не заявив напряму, що вони пройшли повністю успішно.

Варто зазначити, що далеко не всі тести ракети пройшли штатно. Невдачею завершились перші три спроби запустити ARRW, які провели у 2021 році.

Перше успішне льотне випробування Повітряні сили виконали лише у травні 2022 року: тоді ракета досягла швидкості 5 М. При цьому, під час випробувань AGM-183A, які провели 13 березня минулого року, мав місце "‎збій у процесі передачі даних"‎.

У 2023 році стало відомо, що Сполучені Штати мають намір повністю відмовитись від AGM-183A ARRW та перенаправити ресурси на інший тип гиперзвукової зброї – Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM).

AGM-183A ARRW – головні особливості

Ракету AGM-183A ARRW розробила американська компанія Lockheed Martin. Вона має твердопаливний прискорювач та керований бойовий блок.

За даними з відкритих джерел, ракета може розвивати швидкість 7-8 М, а її дальність досягає 1600 км. Серед ймовірних носіїв ракети називали стратегічні бомбардувальники та винищувач F-15E.

Ракета призначена для ураження сухопутних цілей та кораблів. Вартість одиниці становить 15-18 млн дол.

Гіперзвукова зброя – останні новини

У січні КНДР заявила про успішний запуск нової гіперзвукової ракети – твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою.

А у лютому Росія використала проти України нову ракету ЗМ22 "Циркон", яку самі росіяни називають "гіперзвуковою".

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