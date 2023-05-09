Череватий підкреслив, що у росіян "немає ніякого снарядного голоду".

За добу на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямках росіяни випустили понад 4 тисячі снарядів, що спростовує тезу ватажка головорізів "Вагнера" Євгена Пригожина про так званий "голод" у БК, зазначив в ефірі телемарафону спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

Він, зокрема, підтвердив, що окупанти застосовують проти української армії заборонені фосфорні боєприпаси, але безрезультатно.

"Так, ворог під час цієї війни порушив усі мислимі та немислимі правила, в тому числі у застосуванні зброї - від протипіхотних мін до фосфорних боєприпасів. Це дуже дошкульно та ускладнювало оборону, але це ще раз підкреслило неймовірну мужність, героїзм і стійкість нашого воїна, який, попри підлістість ворога, вистояв. Це не змінило стратегічного положення наших сил", - запевнив Череватий.

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Він підкреслив, що у росіян "немає ніякого снарядного голоду": "За цю добу на нашій операційній зоні ворог використав - на Бахмутському, Лимано-Куп'янському напрямках - більш ніж 4 тисяч снарядів. Про який снарядний голод йдеться?".

За словами Череватого, основний кістяк ЗС РФ було вибито ще у перші місяці повномасштабного вторгнення, нині Кремль робить ставку на переважно сили мобілізованих. "Якщо говорити про Бахмутський - це, в основному, ув'язнені. Джерелом поповнення були самі ув'язнені, але в силу великих втрат вони були доповнені десантниками", - уточнив він.

Тим часом у росіян все ж таки є з'явилась проблема на фронті. "Головна проблема росіян - не снаряди, головна проблема - особовий склад, який недостатньо навчений, екіпірований і найголовніше - у якого абсолютно відсутня мотивація", - пояснив Череватий.

Снарядний голод у "вагнерівців" - що відомо

Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин 30 квітня "наїхав" на Міноборони Шойгу через нібито снарядний "голод" у його бойовиків та у зв'язку з цим великі втрати у ПВК.

Втім, коментуючи пропагандистську заяву ватажка "вагнерівців" про нібито снарядний "голод" у окупантів, військові ЗСУ зазначили: "На деяких напрямках - так, відчувається "голод". Але там, де їм треба щось зробити, вони битимуть дуже довго і не влучно... Але через те, що у них достатньо цих снарядів, вони можуть засипати просто кількістю".

Стверджується, що упродовж доби у місті Бахмут Донецької області Сили оборони України знищили 166 окупантів, ще 206 - поранені.

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