Логістика у ЗСУ в Бахмуті не перервана завдяки дронам, зауважили воїни.

Росіяни роблять усе можливе, щоб до 9 травня захопити Бахмут, але зараз їхні зусилля розбиваються об міцну українську оборону. Таких результатів не буде, зауважили аеророзвідники 28-ї ОМБ імені Лицарів Зимового Походу Дмитро та Іван в ефірі телемарафону.

Коментуючи пропагандистську заяву ватажка "вагнерівців" про нібито снарядний "голод" у окупантів, військові ЗСУ зазначили: "На деяких напрямках - так, відчувається "голод". Але там, де їм треба щось зробити, вони битимуть дуже довго і не влучно... Але через те, що у них достатньо цих снарядів, вони можуть засипати просто кількістю".

Логістика у ЗСУ в Бахмуті не перервана завдяки дронам, додали воїни.

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Водночас росіяни продовжують перекидати підкріплення і снаряди вночі, але після ударів HIMARS роззосереджуються.

Водночас у російських окупантів немає можливості зміцнювати захоплені позиції у Бахмуті, оскільки ЗСУ ведуть регулярний по них вогонь, поділились бійці. "Як тільки вони (росіяни) починають щось укріплювати, одразу завдається вогневе ураження", - доповіли військові.

Що казав Пригожин напередодні

Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин 30 квітня "наїхав" на Міноборони Шойгу через нібито снарядний "голод" у його бойовиків та у зв'язку з цим великі втрати у ПВК.

Ще раніше "кухар Путіна" вив про неминучий контрнаступ ЗСУ, пригрозивши вивести своїх найманців з міста, якщо Шойгу не дасть йому більше боєприпасів.

Втім, Пригожин неодноразово робив навмисні "вкиди" у інфопростір, щоб дезорієнтувати ЗСУ. Наприклад, ще раніше Пригожин стверджував, що нібито наказав припинити вогонь у Бахмуті, щоб іноземні журналісти могли відзняти поле бою. Однак пізніше додав, що це такий "воєнний гумор".

Бої за Бахмут - що відбувається в місті 1 травня 2023

Російські загарбники вже дев'ять місяців намагаються захопити Бахмут в Донецькій області. Українські захисники утримують свої позиції і не пускають ворога.

20 квітня росіяни вийшли на трасу 0504, відтоді українські оборонці запекло б'ються з окупантами за її контроль.

Експерт з OSINT Олексаднр Коваленко стверджував, що рашистам вдалось зайняли позиції на відстані ведення стрілецького вогню, але "ситуація в місті дуже динамічна і може ще кардинально змінитися на користь наших захисників".

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